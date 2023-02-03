"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

До выборов в РФ остался всего лишь год, и за это время Путину надо изобразить что-то победное. Именно эта задача сейчас стоит перед Герасимовым.

Владимир Путин утратил свое главное преимущество, считает Дмитрий Орешкин / Фото ua.depositphotos.com

Российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что война в Украине может продлиться до выборов 2024 года в России. На ближайшее время российский диктатор готовит наступление, но он потерял свое главное преимущество.

До выборов в РФ остался всего лишь год, и за это время Путину надо изобразить что-то победное.

"Именно эта задача стоит перед Герасимовым, и все это понимают до самой последней дворняжки в петербургском или московском дворах. Герасимов это тоже понимает и к этому готовится – вопрос в том, хватит ли ему для этого материальных ресурсов", - сказал политолог в интервью Главреду.

Если победы до 2024 года не будет, Путину придется или отменять выборы, или идти на какую-то их беспредельную фальсификацию.

"В любом случае, для него это серьезный рубеж, и его политическое время действительно ограничено февралем-мартом 2024 года. Потому основные события произойдут в течение ближайшего года. Мне кажется (и это представляется рациональным), что Герасимов готовит наступление в течение ближайших месяцев. Посмотрим что будет, ведь к нему готовятся и Украина, и Запад", - сказал он.

По словам Орешкина, Путин утратил свое главное преимущество.

"Сила гопника в том, что он не уважает никого и ничего. Но за этот год, благодаря мужеству Украины, стало понятно всем, кто хочет понимать, что Путин за человек. И, соответственно, от него ждут наступления. Потому Путин уже не может сделать то, чего от него не ждут. И даже если он будет хвататься за атомную бомбу, то и к этому уже готовы – за 11 месяцев уже просчитали все варианты, прикинули, продумали ответ. И его фирменная фишка неожиданной подлости, до которой приличные люди не опускаются, просто перестает работать", - объяснил он.

А раз Путин предсказуем, значит примерно понятно, как с ним бороться.

"Потому что игра уже на столе и никаких новых шагов здесь не придумаешь – все просчитано на два-три хода вперед, и Путин весь, как на ладони", - резюмировал Орешкин.

Кто такой Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Новое наступление РФ

31 января спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

"И февраль, и март – это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая то состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", - сказал он.

Украинский полковник Сергей Грабский заявил, РФ может изменить сроки или направления запланированного наступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

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