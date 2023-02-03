glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

3 февраля 2023, 02:10
До выборов в РФ остался всего лишь год, и за это время Путину надо изобразить что-то победное. Именно эта задача сейчас стоит перед Герасимовым.
Владимир Путин, Дмитрий Орешкин
Владимир Путин утратил свое главное преимущество, считает Дмитрий Орешкин / Фото ua.depositphotos.com

Российский политолог Дмитрий Орешкин не исключает, что война в Украине может продлиться до выборов 2024 года в России. На ближайшее время российский диктатор готовит наступление, но он потерял свое главное преимущество.

До выборов в РФ остался всего лишь год, и за это время Путину надо изобразить что-то победное.

"Именно эта задача стоит перед Герасимовым, и все это понимают до самой последней дворняжки в петербургском или московском дворах. Герасимов это тоже понимает и к этому готовится – вопрос в том, хватит ли ему для этого материальных ресурсов", - сказал политолог в интервью Главреду.

Если победы до 2024 года не будет, Путину придется или отменять выборы, или идти на какую-то их беспредельную фальсификацию.

"В любом случае, для него это серьезный рубеж, и его политическое время действительно ограничено февралем-мартом 2024 года. Потому основные события произойдут в течение ближайшего года. Мне кажется (и это представляется рациональным), что Герасимов готовит наступление в течение ближайших месяцев. Посмотрим что будет, ведь к нему готовятся и Украина, и Запад", - сказал он.

По словам Орешкина, Путин утратил свое главное преимущество.

"Сила гопника в том, что он не уважает никого и ничего. Но за этот год, благодаря мужеству Украины, стало понятно всем, кто хочет понимать, что Путин за человек. И, соответственно, от него ждут наступления. Потому Путин уже не может сделать то, чего от него не ждут. И даже если он будет хвататься за атомную бомбу, то и к этому уже готовы – за 11 месяцев уже просчитали все варианты, прикинули, продумали ответ. И его фирменная фишка неожиданной подлости, до которой приличные люди не опускаются, просто перестает работать", - объяснил он.

А раз Путин предсказуем, значит примерно понятно, как с ним бороться.

"Потому что игра уже на столе и никаких новых шагов здесь не придумаешь – все просчитано на два-три хода вперед, и Путин весь, как на ладони", - резюмировал Орешкин.

Кто такой Дмитрий Орешкин

Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

Новое наступление РФ

31 января спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте.

"И февраль, и март – это будут очень активные действия. На самом деле, учитывая то состояние войск и техники, которые есть у оккупантов, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается", - сказал он.

Украинский полковник Сергей Грабский заявил, РФ может изменить сроки или направления запланированного наступления.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что российские оккупанты пытаются захватить Луганскую и Донецкую области. Они хотят бросить туда огромное количество подготовленных мобилизованных. Это наступление может стать более активным уже до марта.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин Дмитрий Орешкин новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:10

"Фирменная фишка Путина перестала работать": политолог оценил сроки окончания войны

01:35

Чтобы не "съели" любимую одежду: 3 эффективных способа, как избавиться от моли в шкафу

00:51

Зачем 3 февраля утром нужно потрогать ветки деревьев: приметы и что нельзя делатьВидео

00:25

"Чуйка" их никогда не подводит: знаки зодиака, у которых очень хорошо развита интуицияВидео

00:05

Новый лидер Чехии призвал дать все оружие Украине, однако есть одно ограничениеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02 февраля, четверг
23:52

Топ-3 пар знаков зодиака, которые созданы друг для друга: их отношения идеальны

23:23

"Был особо значимый разговор": Зеленский провел срочную Ставку в узком кругу - подробностиВидео

23:19

Даниэль Салем откровенно рассказал про плен: "Застрелюсь или подорвусь и заберу с собой врагов"

23:18

"Чего ж не 24 февраля?": Лорак пообещала новый альбом, почти в день, когда Путин напал на УкраинуВидео

Реклама
23:03

Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки УкраиныВидео

22:56

Продляем жизнь смартфону: важные правила хранения гаджета, о которых вы не знали

22:49

"Расценки" составляют сотни тысяч рублей: россияне продают украинских детей в порнобизнес - омбудсменВидео

22:46

"Даже если бы я голая шла по Крещатику": Ефросинина резко высказалась про киевских насильниковВидео

22:41

Киркоров может лишиться миллиона: в России назревает скандалВидео

22:35

Впервые в Украине: курс евро резко рванул вверхВидео

22:27

Переговоры начнутся в этому году и Украина станет членом ЕС - Урсула фон дер ЛяйенВидео

21:53

Почему 4 февраля нельзя рисковать деньгами: приметы и что нельзя делатьВидео

21:48

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях на Донбассе погиб известный украинский бодибилдерВидео

21:40

Друг Пугачевой наехал на Галкина из-за гонораров: "Перебрал эликсира вседозволенности"

20:54

Есть 5 сценариев: эксперт рассказал, какие регионы будет атаковать РФВидео

Реклама
20:51

"Весь мир борется против зла почти год": Зеленский о войне с РоссиейВидео

20:40

"Отошел в тень": политолог объяснил, почему Кадыров стал гораздо реже говорить о войне в УкраинеВидео

20:12

Цели войны стали другими: Путин выдал новое заявление о войне в УкраинеВидео

19:40

"Должны получить то, что делали с другими": в ОП высказались о судьбе насильников из КиеваВидео

19:35

Северная Корея отправляет на оккупированный Донбасс своих полицейских и военных - СМИВидео

19:20

Большое наступление Россиимнение

18:47

"Будут массовые увольнения и посадки": у Зеленского рассказали подробности "дня обысков"Видео

18:36

Откусила палец женщине и сбежала из страны: в Таиланде россиянка устроила дебош

18:23

Путин устроил истерику из-за танков Leopard для Украины и пригрозил "позвать друзей"Видео

18:20

8 лет без Кузьмы Скрябина: в годовщину смерти мама артиста озвучила новую теорию о ДТПВидео

18:19

Гороскоп на завтра 3 февраля: у Близнецов - защемит сердце, у Скорпионов - лопнет терпениеВидео

17:46

Во всем Зеленский виноват: Наташа Королева в ужасе из-за россиян и развода с ТарзаномВидео

17:42

В ближайшие недели на фронте начнется ключевой этап в войне - ПодолякВидео

17:38

Европарламент призвал Евросоюз к запуску переговоров о европейской интеграции Украины

17:35

ВСУ уничтожили более 9 тысяч единиц боевой техники оккупантов РФ — OryxВидео

17:24

Для Путина начинаются тяжелые времена, он не рассчитывал на такую реакцию Запада – политологВидео

17:19

Кошевой рассказал, за сколько миллионов ему предлагали "продать" дружбу с президентом Зеленским

17:19

4 знака зодиака ждет грандиозный успех в феврале: кто окажется везунчиками судьбыВидео

17:12

Украину накроет сильнейший мороз: синоптики рассказали, где и когда будет "снег на окнах"Видео

16:54

Танки Leopard проломили еще одну стену, надежды Путина на перелом разрушаются – КулебаВидео

Реклама
16:46

Оккупанты могут пойти с четырех направлений: в ОП оценили угрозу наступления РФВидео

16:44

Женский гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Овнам – сюрпризы, Рыбам – деньги

16:34

"Путин все видит": Резников сказал, пойдет ли РФ войной на НАТОВидео

16:01

Счастливчики февраля 2023 года: астролог назвал 4 знака зодиака, к которым успех будет плыть рекойВидео

15:58

"Наступление будет": РФ хочет расширить географию боев - ПодолякВидео

15:54

Как сварить свеклу за 10 минут: бомбический фокус, о котором мало кто догадываетсяВидео

15:38

РФ перебросила на Донбасс спецназ для подавления бунтов оккупантовВидео

15:24

Премьер Израиля Нетаньяху приказал пересмотреть политику страны по поставкам оружия Украине – СМИВидео

15:09

4 причины, почему кошки обожают сидеть на подоконникеВидео

15:07

РФ пойдет в наступление на 3 направлениях: наступление на Харьков маловероятно - экспертВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять