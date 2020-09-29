Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе

Фокин обвинил Порошенко в продолжении конфликта на Донбассе / УНИАН

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Об этом Фокин заявил в ходе заседания Комитета по вопросам организации местного самоуправления во вторник, 29 сентября, трансляцию вел в Facebook депутат Роман Лозинский.

Еще одной причиной конфликта на Донбассе Фокин назвал Минские договоренности.

"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", - сказал Фокин.

Также Фокин подтвердил свой тезис, что "амнистия должна быть всеобщей, и только тогда в ней будет смысл. Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат".

"Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", - уточнил заместитель главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу.

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