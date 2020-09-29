Фокин назвал главного виновника продолжения конфликта на Донбассе

Одной из двух главных причин конфликта на Донбассе заместитель главы украинской делегации в ТКГ назвал Минские договоренности.
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
Об этом Фокин заявил в ходе заседания Комитета по вопросам организации местного самоуправления во вторник, 29 сентября, трансляцию вел в Facebook депутат Роман Лозинский.
Еще одной причиной конфликта на Донбассе Фокин назвал Минские договоренности.
"Почти пятилетнее топтание на одном месте стало следствием двух причин. Первая - Минские договоренности не являются нормативно-правовым актом, то есть они необязательны для исполнения. Но главная причина в том, буду откровенным, что гарант конституции на то время больше заботился о собственном авторитете и власти, а не о народе. Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", - сказал Фокин.
Также Фокин подтвердил свой тезис, что "амнистия должна быть всеобщей, и только тогда в ней будет смысл. Потому что она деморализует противника и сохраняет жизни наших солдат".
"Альтернативы Минским соглашениям не существует, хотя они вызывают множество нареканий", - уточнил заместитель главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу.
Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Замглавы делегации Киева в ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что будет готов выйти из переговорного процесса уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.