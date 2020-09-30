Фокин ответил на жесткую критику народных депутатов

По словам Фокина, его пытались забросать камнями, а попали во всех жителей Украины.
Депутаты украинского парламента, критикующие первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе.
Об этом Фокин заявил в комментарии изданию Вести, текст которого опубликован 30 сентября.
По его словам, на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороне, которое состоялось 29 сентября, у многих депутатов не было желания разбираться по существу.
"Эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны", - заявил Фокин.
Отметим, в среду, 30 сентября, Витольд Фокин выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Об этом подписал указ президент Владимир Зеленский.
Скандальные заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.
- Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин прокомментировал требования России в урегулировании конфликта. Он заявил, что "против лома нет приема". По его словам, Россия требует только то, о чем договаривались в Минске.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что, Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Замглавы ТКГ по Донбассу Витольд Фокин заявил, что Украина могла бы прописать в постановление о местных выборах какую-либо конкретную дату проведения избирательного процесса в ОРДЛО. В таком случае Россия и подконтрольные ей боевики не смогли бы что-то предъявить Киеву.