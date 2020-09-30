Фокин ответил на жесткую критику народных депутатов

Витольд Фокин ответил на критику в Раде / gordon.ua

Депутаты украинского парламента, критикующие первого заместителя главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина, не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе.

Об этом Фокин заявил в комментарии изданию Вести, текст которого опубликован 30 сентября.

По его словам, на заседании комитета ВР по национальной безопасности и обороне, которое состоялось 29 сентября, у многих депутатов не было желания разбираться по существу.

"Эта история чётко показала, кто есть кто. Я благодарен всем, кто меня поддержал. И благодарен тем, кто вчера проявил свою сущность и истинные намерения. Вы пытались забросать камнями меня, а попали во всех жителей Украины. Во всех, кто против войны", - заявил Фокин.

Отметим, в среду, 30 сентября, Витольд Фокин выведен из делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации. Об этом подписал указ президент Владимир Зеленский.

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