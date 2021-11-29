Генерал-эксперт рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину

Генерал Романенко рассказал, решится ли Путин зимой на вторжение в Украину / Reuters

Российская Федерация может решиться на полномасштабное вторжение в Украину зимой – в первую очередь потому, что у нее есть успешный опыт зимнего наступления в районе Дебальцево в начале 2015 года. Такого мнения придерживается бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает РБК.

По мнению Романенко, президент РФ Владимир Путин еще не принял окончательное решение о масштабном военном ударен Украине, но вполне может решиться по итогам онлайн-встречи с президентом США Джо Байденом.

Он также отметил, что у России уже есть опыт удачной зимней наступательной операции против украинской армии. Речь о захвате важного транспортного узла Дебальцево в Донецкой области в конце января - начале февраля 2015 года. Тогда подразделения российской армии и сепаратистов "Л/ДНР" смогли захватить город и вытеснить украинские войска.

"К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, которое было зимой. И вообще они (россияне, - ред.) - северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (ведения войны в зимних условиях − Главред)", − отметил Романенко.

Кроме того, генерал уверен, что быстрое наступление России сможет обеспечить только значительная поддержка "с воздуха".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что американские журналисты изданий The Washington Post и Politico ранее публиковали материалы о том, что Россия начала стягивать войска к границам Украины. В подтверждение своих слов журналисты показывали спутниковые фотоснимки передислокации военной техники.

В Североатлантическом альянсе установили серьезное усиление российской военной силы у границ Украины. По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, у РФ есть возможность для проведения военной операции против украинского государства.

Британские журналисты издания Financial Times заявляли, что у спецслужб Запада есть информация, согласно которой фиксируется высокая вероятность военного вторжения России в Украину. Заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила такие сведения.

В Британии также предупредили о том, что Лондон должен быть готов к возможной войне с Россией из-за миграционного кризиса в Польше и стягивания Москвой войск к границам Украины.