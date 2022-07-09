Генерал рассказал, когда Украина может нанести удар по Крымскому мосту

Чтобы не провоцировать РФ на массовые удары по украинским городам, Крымский мост решено до определенного времени не трогать, отметил Николай Маломуж.
Удар по Крымскому мосту будет нанесен Украиной только при одном условии, и пока что он не рассматривается в качестве цели. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Украины Николай Маломуж.
По словам генерала, Украина пока что Крымский мост трогать не будет по нескольким причинам.
"Во-первых, наши ракетные средства, даже полученные от Запада, не достают до моста, поэтому нам будет сложно нанести по нему мощный удар – ведь одна или несколько ракет не уничтожат Крымский мост. Во-вторых, неофициально есть договоренность, что Крымский мост пока не будет объектом нападения: чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву и другим городам Украины, Крымский мост решено до определенного времени не трогать", – отметил Маломуж.
Генерал также добавил, что на Западе, похоже, тоже считают, что мост пока не стоит бомбить, дабы не провоцировать Россию на агрессивные действия и угрозы ядерным оружием.
Россия может быть спокойна за Крымский мост, но лишь временно – Николай Маломуж указал, до какого момента мост вне опасности.
"До момента, когда Россия ослабнет, не сможет применять стратегические вооружения, когда в РФ начнется хаос, но российская власть еще будет пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу", – подчеркнул Маломуж.
Сейчас на политическом уровне, по словам генерала, вопрос о бомбардировке Крымского моста не обсуждается.
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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.
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