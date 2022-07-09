Генерал рассказал, когда Украина может нанести удар по Крымскому мосту

По словам Маломужа, Россия может не переживать за Крымский мост, пока что / Коллаж УНИАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Удар по Крымскому мосту будет нанесен Украиной только при одном условии, и пока что он не рассматривается в качестве цели. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.), генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам генерала, Украина пока что Крымский мост трогать не будет по нескольким причинам.

"Во-первых, наши ракетные средства, даже полученные от Запада, не достают до моста, поэтому нам будет сложно нанести по нему мощный удар – ведь одна или несколько ракет не уничтожат Крымский мост. Во-вторых, неофициально есть договоренность, что Крымский мост пока не будет объектом нападения: чтобы не создавать предпосылки для новых массовых ударов России по Киеву и другим городам Украины, Крымский мост решено до определенного времени не трогать", – отметил Маломуж.

Генерал также добавил, что на Западе, похоже, тоже считают, что мост пока не стоит бомбить, дабы не провоцировать Россию на агрессивные действия и угрозы ядерным оружием.

Россия может быть спокойна за Крымский мост, но лишь временно – Николай Маломуж указал, до какого момента мост вне опасности.

"До момента, когда Россия ослабнет, не сможет применять стратегические вооружения, когда в РФ начнется хаос, но российская власть еще будет пытаться сохранить за собой Крым и насыщать его оружием, используя этот путь – мост. В таком случае мы можем нейтрализовать угрозу", – подчеркнул Маломуж.

Сейчас на политическом уровне, по словам генерала, вопрос о бомбардировке Крымского моста не обсуждается.

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Напомним, ранее бывший главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что Украина имеет законное право атаковать Крымский мост, поскольку он сооружен на захваченной Россией территории.

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