УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Генерал ВСУ спрогнозировал сроки атаки РФ и назвал самые опасные направления

1 мая 2021, 18:32
Прослушать новость
Остановить

Украине стоит ожидать цикличности обострения со стороны РФ, говорит Виктор Муженко.

армия, военные, россия, рф, солдат
Армия РФ может пойти в наступление / Facebook/mod.mil.rus

Бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко заявил о том, что в июле и сеньтябре при перемещении военной техники РФ к Беларуси для учений Запад-2021 и в ходе самих маневров можно ожидать возобновления агрессивных действий российской армии на границе Украины.

Как подчеркнул он в интервью BBC News Украина, стоит ожидать цикличности обострения со стороны РФ, особенно перед 30-летием независимости Украины.

Генерал армии не исключил, что Россия может попытаться пойти в наступление в направлении Бахмута и Лисичанска, с последующим выходом к границе РФ, где есть возможность получить подкрепление из Белгородской области (в Валуйках расположена мотострелковая дивизия).

Он предупредл о том, что враг может окружить все группировки ВСУ к востоку от Лисичанска, а река Оскол будет линией возможного окружения.

Еще одним направлением он считает вероятность удара по южному направлению Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск.

"Направление от Горловки на Торецк – там также урбанистическая местность, не думаю, что туда кто-то полезет. В урбанизированных районах при эффективной обороне населенных пунктов любая армия испытывает очень большие потери – в разы больше тех, кто обороняется", – добавил Муженко.

Читайте такжеГенерал США назвал направление, откуда Путин ударит по Украине

Отвод войск РФ от границ Украины:

  • Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.
  • В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".
  • Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
  • Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

новости России военная агрессия РФ Виктор Муженко новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Генерал ВСУ спрогнозировал сроки атаки РФ и назвал самые опасные направления». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
День пограничника 2021 – поздравления, картинкиДень пограничника 2021 – поздравления, картинки Врач перечислил первые симптомы болезни почекВрач перечислил первые симптомы болезни почек "Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии"Нас много, проголосуем правильно": россияне "пошутили" по поводу аннексии Анталии Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яниСтартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни Плохой знак для Москвы и понижение для Киева: чего ждать от назначения НуландПлохой знак для Москвы и понижение для Киева: чего ждать от назначения Нуланд

Последние новости

20:01
В Кыргызстане рассказали, что происходит на границе с Таджикистаном
19:50
Умер продюсер, который первым серьезно продвинул Аллу Пугачеву
19:39
Зеленский призвал на Пасху сидеть дома и обратился к украинцам Видео
19:16
Кулеба предупредил об опасности из-за маневров России в Азовском море Видео
19:07
Гороскоп всех знаков Зодиака на 2 мая: кому грозит ложное покровительство Видео
Реклама
18:59
Десятки погибших и раненых: в ВСУ назвали потери врага на Донбассе за апрель Видео
18:32
Генерал ВСУ спрогнозировал сроки атаки РФ и назвал самые опасные направления Видео
18:26
Стало известно о планах Укрзализныци повысить цены на билеты Видео
17:46
Алина Гросу кардинально изменила образ
17:40
Беспредел в "ДНР": как боевики будут отжимать квартиры переселенцев Видео
17:27
В МИД Украины объявили о планах Зеленского на переговоры с Путиным Видео
16:50
Стало известно об отведении войск Таджикистана от границ Киргизии
16:49
Зашквар Кивы с диссертацией: всплыли новые скандальные детали Видео
16:45
Благодатный огонь привезут в Украину: в ПЦУ раскрыли детали Фото Видео
16:41
Кулеба указал Западу на ошибку по Донбассу и заявил об угрозах Кремля
16:13
Гибель девушки в ДТП в Киеве: водитель-"мажор" арестован Видео
16:06
Годовой тариф на газ в Украине: кто заплатит больше всех Видео
15:41
"Звездные войны": в США предупредили о противоспутниковом оружии КНР и РФ Видео
15:39
Иммунолог предрек ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине Видео
15:34
Пономарев представил уникальную Пасхальную песню: ее исполнили на 12 языках Видео
Реклама
15:20
Пасха 2021: светлые поздравления, шикарные картинки и анимация
14:51
Кулеба заявил о планах Украины по участию США в вопросах Донбасса Видео
14:38
Украина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer Видео
14:32
Боб "Клеопатра" и с перьями: модные варианты популярной стрижки 2021 Фото Видео
14:24
Геращенко раскрыл детали о виновнике ДТП, в котором погибла девушка Видео
13:57
Благодатный огонь сошел: как его раздавали Фото Видео
13:50
Красная зона карантина в Украине сократилась до семи регионов Видео
13:42
Конфликт Киргизии и Таджикистана: президенты достигли важной договоренности Видео
13:38
Кулеба назвал возможное место встречи Зеленского с Путиным Видео
13:13
Эксперт объяснил, как назначение Нуланд отразится на переговорном процессе по Донбассу Видео
13:00
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
12:32
Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго
12:22
Много солнца и весенние грозы: синоптик уточнила прогноз погоды на май Видео
12:14
В жуткой автокатастрофе в центре Киева погибла 18-летняя девушка
11:24
Киргизстан заявил об обстреле жилых домов со стороны Таджикистана Видео
11:21
При росте 165 см весила 28 кг: в Одессе от анорексии умерла 12-летняя школьница Видео
10:48
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
10:45
Украина закрывает въезд для граждан, прибывших из Индии Видео
10:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
10:29
Ливни и жара до +25: чего ждать от погоды в Украине на майские праздники Видео
Реклама
10:23
Что приготовить на Пасху: вкусное меню и простые рецепты Видео
10:14
Почему Европа не спешит вводить санкции против РФ мнение
09:37
Больные COVID-19 реже теряют вкус и обоняние - инфекционист Видео
09:34
Украинцы могут остаться без горячей воды: в чем причина Видео
08:49
Между США и Россией официально началась новая Холодная война мнение
08:47
Блинкен попытается убедить Германию остановить Северный поток-2 Видео
08:21
Коронавирус в Украине: перед 1 мая выявили 8,5 тыс. новых больных, умер 351 пациент Видео
07:59
В Киеве завершился локдаун: что разрешено с 1 мая Видео
07:45
Ученые назвали неожиданные преимущества витамина D Видео
07:26
У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять