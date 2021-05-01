Генерал ВСУ спрогнозировал сроки атаки РФ и назвал самые опасные направления

Армия РФ может пойти в наступление / Facebook/mod.mil.rus

Бывший начальник Генштаба ВСУ, генерал армии Виктор Муженко заявил о том, что в июле и сеньтябре при перемещении военной техники РФ к Беларуси для учений Запад-2021 и в ходе самих маневров можно ожидать возобновления агрессивных действий российской армии на границе Украины.

Как подчеркнул он в интервью BBC News Украина, стоит ожидать цикличности обострения со стороны РФ, особенно перед 30-летием независимости Украины.

Генерал армии не исключил, что Россия может попытаться пойти в наступление в направлении Бахмута и Лисичанска, с последующим выходом к границе РФ, где есть возможность получить подкрепление из Белгородской области (в Валуйках расположена мотострелковая дивизия).

Он предупредл о том, что враг может окружить все группировки ВСУ к востоку от Лисичанска, а река Оскол будет линией возможного окружения.

Еще одним направлением он считает вероятность удара по южному направлению Докучаевск-Волноваха-Мариуполь-Бердянск.

"Направление от Горловки на Торецк – там также урбанистическая местность, не думаю, что туда кто-то полезет. В урбанизированных районах при эффективной обороне населенных пунктов любая армия испытывает очень большие потери – в разы больше тех, кто обороняется", – добавил Муженко.

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Отвод войск РФ от границ Украины:

Россия заявила о завершении учений во временно оккупированном Крыму и возвращении войск в пункты постоянной дислокации.

В оккупированном Крыму на совещании об итогах действий российских войск в ходе внезапных проверок министр обороны РФ Сергей Шойгу решил завершить внезапную проверку, в рамках которой проводились учения, поскольку "все поставленные цели достигнуты".

Ранее РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику.

В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.