Геращенко поспорила с Верещук из-за полета с зонтом над Киевом

Верещук поспорила с Геращенко / УНИАН

Народный депутат от партии Европейская солидарность Ирина Геращенко иронично напомнила коллеге по парламенту от Слуги народа Ирине Верещук о съемках ее предвыборного ролика, в котором политик летает над Киевом с зеленым зонтом в руках.

Инцидент произошел во время прямого эфира программы Право на владу, сообщает ТСН.

"Без зонта сегодня?" – с сарказмом спросила Геращенко.

"Это остроумно, вы считаете?" – ответила Верещук.

"Я считаю, что да. Это же ваш ролик", - сказала нардеп от Европейской солидарности.

Затем Верещук в своем выступлении напомнила коллеге о коррупционной составляющей в деятельности предыдущей власти.

"Госпожа Ирина, мне зонтик действительно помог увидеть "Ленинскую кузницу", Подольско-Воскресенский мост. Ванты, которые покрасили на "Ленинской кузнице" в 2017 году за большие миллионы, сотни миллионов гривень, которые потом куда-то исчезли. А потом это хищение. А потом крупные магазины "Рошен", которые, как грибы после дождя, выросли в Киеве при таком плодотворном сотрудничестве господина Порошенко и господина Кличко", - подчеркнула Верещук.

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Полет Верещук над мостом в Киеве: