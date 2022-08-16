Гиркина ликвидируют: в РФ раскрыли сценарий неожиданного появления террориста

Игоря Гиркина задержали в Крыму / t.me/kazansky2017

Российский публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал развитие ситуации вокруг появления в Крыму бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина.

Он не исключил, что это был срежиссированный план, который может закончиться ликвидацией Стрелка. Такое мнение Пионтковский озвучил в эфире Канала 24.

Эксперт напомнил о том, что Гиркин неоднократно жестко критиковал кремлевскую верхушку, которая, по его мнению, бездарно проводит военные действия в Украине.

Аналитик не исключил, что Гиркину могут "доверить" руководство отрядом оккупантов, однако украинские защитники быстро найдут террориста. Возможно, РФ намеренно вбрасывает его на фронт, чтобы там его ликвидировали.

"До 15 декабря Гиркин будет ликвидирован в боях под Херсоном", - добавил Пионтковский.

Напомним, сегодня в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

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