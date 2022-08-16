УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Гиркина ликвидируют: в РФ раскрыли сценарий неожиданного появления террориста

16 августа 2022, 04:10

Появление Игоря Гиркина - срежиссированный план, который может закончиться ликвидацией Стрелка, не исключил Андрей Пионтковский.

гиркин
Игоря Гиркина задержали в Крыму / t.me/kazansky2017

Российский публицист Андрей Пионтковский спрогнозировал развитие ситуации вокруг появления в Крыму бывшего "министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина.

Он не исключил, что это был срежиссированный план, который может закончиться ликвидацией Стрелка. Такое мнение Пионтковский озвучил в эфире Канала 24.

Эксперт напомнил о том, что Гиркин неоднократно жестко критиковал кремлевскую верхушку, которая, по его мнению, бездарно проводит военные действия в Украине.

Аналитик не исключил, что Гиркину могут "доверить" руководство отрядом оккупантов, однако украинские защитники быстро найдут террориста. Возможно, РФ намеренно вбрасывает его на фронт, чтобы там его ликвидировали.

"До 15 декабря Гиркин будет ликвидирован в боях под Херсоном", - добавил Пионтковский.

Напомним, сегодня в Сети сообщили о том, что Игорь Гиркин был якобы задержан в Крыму. При этом он пытался отправиться на войну против Украины с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Еще в Сеть попало его фото, на котором он уже без своих усов.

Другие новости:

Андрей Пионтковский Игорь Гиркин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:10

Гиркина ликвидируют: в РФ раскрыли сценарий неожиданного появления террориста

03:40

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и придут морозыВидео

03:20

Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый деньВидео

03:15

"Так жалко вас": люди насмехаются над лицом ВолочковойВидео

02:42

"Женщина-кошка" Хэлли Берри показала пышную грудь в прозрачном топе в честь Дня рождения

Реклама
02:10

Долго ждать не придется: как быстро высушить кроссовки после стирки или дождя

01:35

Военный эксперт объяснил, как долго ВСУ придется бить по российским складам

01:04

Долго и счастливо: топ-4 знака долгожителяВидео

00:51

Приметы на 16 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не попасть в бедуВидео

00:05

"В Россию не приезжайте": на маму Наташи Королевой набросились россиянеВидео

15 августа, понедельник
23:42

"Прилетело на головы": Арестович рассказал подробности обстрела базы "Вагнера" в ПопаснойВидео

23:21

Ядерный шантаж РФ может обернуться крупной катастрофой: у Зеленского назвали рискиВидео

23:04

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

22:11

ВСУ заманили в ловушку более 10 тысяч оккупантов под Херсоном - военный экспертВидео

22:09

РФ готовит массированный ракетный удар по городам Украины: названа опасная датаВидео

21:43

Желающих нет идти на войну: в России провалили формирование танкового батальонаВидео

21:42

Столб дыма над портом: в захваченном РФ Бердянске прогремел мощный взрывВидео

21:03

Шольц оскандалился заявлением о запрете выдачи виз россиянамВидео

21:03

"Пощечина РФ": у Зеленского назвали условие возобновления переговоров с МосквойВидео

20:30

"Ничего хорошего там не будет": Лобода высказалась о населении РФ и ПутинеВидео

Реклама
20:19

"Путина убьют": в РФ раскрыли сценарий ответа на ядерный шантаж КремляВидео

20:18

Курс будет зависеть от событий на фронте: эксперт назвал предельную цену доллара в августе

20:10

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

19:55

Дурнев смотрит сториз зомби: "цвет настроения 200"Видеоблоги

19:38

Зеленский срочно созвал Ставку верховного главнокомандующегоВидео

19:37

Хайп с оккупантом-писателем: главная опасность для Украинымнение

19:28

Поможет привлечь успех и деньги: что нужно сделать каждому знаку до конца 2022 годаВидео

19:20

ФСБ опозорилась "раскрытием теракта": организатором назвали погибшего весной украинцаВидео

19:11

"Будем мочить друг друга": Арестович и Подоляк огласили "войну" между собойВидео

19:04

Гороскоп на завтра, 16 августа 2022: Тельцам – большой куш, Львам – исполнение желаний, Рыбам – сплетниВидео

18:57

"Если окажется в тупике": Климкин рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

18:57

"Путинистка" Успенская, которая проводит много времени США, поддержала отмену виз для россиян

18:38

"Васильок, ты что дзьобнул": Ломаченко шокировал новой выходкой из-за войны в УкраинеВидео

18:36

"Гиркина изувечили": Невзоров раскрыл детали "задержания" террориста

18:34

"Покрошили" врага на юге: десятки оккупантов уничтожили вместе с техникой и складами РФ

18:28

Выглядела как фекалии: Валерия Крук рассказала, как взяла себя в руки

18:15

Для всех нас боль: дочь Заворотнюк поделилась свежими новостями о здоровье матери

18:03

"Она могла выжить": охранник принцессы Дианы раскрыл подробности смертельного ДТП

17:59

Рианна через три месяца после беременности прогулялась в ботфортах

17:50

В Украине разрешили принудительно изымать имущество в условиях военного положенияВидео

Реклама
17:28

Забыл о "денацификации" и "демилитаризации": Путин умерил аппетит в войне с УкраинойВидео

17:26

Российский чиновник не пережил визит на Донбасс: его тело искали с июля

17:21

Сказочная удача и везение в деньгах: 5 знаков зодиака – счастливчики сентября 2022Видео

17:17

Китай еще не готов: дипломат рассказал, когда может начаться война между США и Китаем

17:16

Российским пропагандистам увеличили зарплату на время войны: названы шокирующие цифры

16:56

"Начальство конченое, деньги не платят": оккупанты РФ жалуются на обман командованияВидео

16:56

Завалит градом и будем плавать: синоптики предупредили о бушующем урагане в УкраинеВидео

16:56

"Прав всегда тот, кто защищает свой дом": Лобода на концерте эмоционально заговорила о войне

16:48

Вдовец Писанки рассказал, когда и где ее похоронят

16:47

"Один шаг от комы, слепота": известная российская певица попала в реанимацию

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Маковея 2022День НезависимостиЯблочный СпасВыходные в сентябре
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на август
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять