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Гиркина перебросили на оккупированную территорию Украины: в разведке раскрыли детали

18 октября 2022, 16:58

В ГУР уже поступило несколько реальных предложений по поводу передачи Игоря Гиркина в плен ВСУ.

Игорь Гиркин и его жена Мирослава Регинская
Игорь Гиркин отправился на войну в Украину / Фото Вконтакте

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), который пополнил ряды оккупантов, уже находится на оккупированной РФ территории Украины.

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Обозревателю.

"Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины", - отметил собеседник.

По его словам, в ГУР уже поступило "несколько абсолютно реальных предложений" по поводу передачи Гиркина в плен ВСУ за денежное вознаграждение.

Глава ГУР подчеркнул, что 100 тысяч долларов - невысокая цена при столь ценном пленнике. Ведь Гиркин является "важным носителем информации" и являет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства. "Это, как говорится, клиент Гааги", – отметил Буданов.

Буданов напомнил, что ГУР предлагает 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен. Соответствующую информацию следует передавать по номеру 093-117-58-09.

Ранее сообщалось, что Гиркин не выходит на связь с 10 октября. Российские пропагандисты утверждают, что он якобы ушел воевать "в один из добровольческих батальонов".

Напомним, Гиркин заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников.

"Самое важное. Драка за власть вышла на поверхность. Кадыров (при поддержке Пригожина) атаковал генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал — его части были направлены на помощь с другого участка фронта и к тому же направлены слишком поздно)", - жалуется российский террорист.

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ГУР Игорь Гиркин война России и Украины Кирилл Буданов
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