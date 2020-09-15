Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов

Израиль просит пропустить хасидов в Украину / УНИАН

МИД Израиля экстренно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украинско-белорусской границе.

Об этом идет речь в письме, которое передал посол Израиля Джоэл Лион.

"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме.

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К слову, Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Австрии.

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