Глава МИД Израиля экстренно обратился к Зеленскому из-за хасидов

Власти Израиля призвали пустить хасидов на територию Украины.
МИД Израиля экстренно обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в страну хасидов-паломников, которые застряли на украинско-белорусской границе.
Об этом идет речь в письме, которое передал посол Израиля Джоэл Лион.
"Уважаемый господин, на личной, сердечной ноте, практически в последние моменты, обращаемся к вам с просьбой разрешить из чрезвычайных гуманитарных соображений въезд в Украину тех, кто находится на границе с Беларусью, только на период Рош ха-Шана с учетом ограничений и полным выполнением всех санитарных норм периода COVID-19, какие ваша страна считает нужными", - говорится в письме.
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К слову, Владимир Зеленский сегодня находится с визитом в Австрии.
Хасиды в Умани:
- Мэр Умани Александр Цебрий ночь на 18 августа провел в спальном мешке под Офисом президента, протестуя против приезда в период карантина хасидов на праздник Рош Ха-Шана.
- В Умань на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана приехало от двух до трех тысяч хасидов.
- Напомним, Кабмин поддержал инициативу МВД Украины о запрете посещения Умани хасидами во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана - ред.) в 2020 году.