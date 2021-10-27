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Гонял без прав, авто на матери: в Нацполиции рассказали все подробности смертельного ДТП в Харькове

27 октября 2021, 16:31

Правоохранители сообщили, что после аварии подросток находится в нормальном состоянии.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове / соцсети

16-летний Николай Харьковский, который совершил смертельное ДТП в Харькове, управлял авто Infinity, которое зарегистрирован на его мать – Марину Дегтярь.

Как сообщили на брифинге в Нацполиции, водительского удостоверения у него нет.

Правоохранители сообщили, что после аварии подросток находится в нормальном состоянии, в госпитализации не нуждался. На момент совершения ДТП был трезв.

Автомобиль ехал на красный сигнал светофора со скоростью выше 100 км/час. При этом в полицию пришло уведомление об угоне авто уже после совершения ДТП.

"После ДТП в полицию телефоном пришло уведомление об угоне Infinity", - сказали на брифинге.

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Избирать меру пресечения Николаю Харьковскому будут завтра, 28 октября.

В полиции подтвердили, что 18 сентября 2021 года Харьковский был привлечен к админответственности за нарушение ПДД. На него было составлено 2 админпротокола, которые еще не рассмотрел суд.

Кроме того, в 2019 году подросток был привлечен к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений средней тяжести к двум годам лишения свободы с применением ст. 75 ККУ, получил условное отбывание срока на 1 год. Тогда он в супермаркете выстрелил из пневматического пистолета в женщину и направил его на ребенка.

Что известно о 16 летнем виновнике ДТП в Харькове

Водителем авто Infiniti оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович, 20.08.2005 года рождения. Вместе с ним в салоне авто находились еще трое человек.

Пассажирами были Карякин Валерий Андреевич, Дусик Елизавета Юрьевна, 01.10.2005 г.р. и Баранов Михаил Игоревич, 15.03.2002 г.р.

Пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Местный "мажор"

Парадное, где прописан Николай Харьковский / Сегодня

В Сети виновника ДТП называют "мажором". Он постоянно хвастался в социальных сетях и устраивал различные опасные гонки. Люди узнали адрес прописки виновника ДТП и разрисовали весь подъезд угрозами. При этом соседи о Николае не слышали. Возможно, фактический адрес проживания подростка отличается от адреса прописки.

Родители Николая Харьковского

Как сообщают СМИ, родители 16-летнего Николая Харьковского разведены. Отец парня продает мясо на Благовещенском (Центральном) рынке города.

А мать, по данным журналистов, проживает в Австралии и обеспечивает финансово своего сына. Кроме того, в издании отмечают, что отец парня якобы злоупотребляет алкогольными напитками.

Отец все опроверг, заявив что они с матерью Николая женаты.

Что заявил отец виновника ДТП в Харькове

По словам мужчины, вина его сына не доказана.

"Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника. В машине было еще три человека, и один из этих людей был за рулем. Никто не хотел его привлекать и искать", – рассказал отец водителя Михаил Харьковский.

Отец говорит, что непонятно, кто именно был за рулем машины в момент ДТП.

"Может быть, и Николай, а может быть, и не Николай был за рулем. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - рассказал отец Николая.

Машина в угоне

  • Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове соцсети
  • Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове соцсети
  • Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове соцсети
  • Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове соцсети
  • Масштабное ДТП в Харькове
    Масштабное ДТП в Харькове соцсети

В полиции на брифинге подтвердили, что автомобиль Infiniti был в угоне. Отец это отрицает.

"Это вранье, я – отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем", - сообщил мужчина.

Родственники пострадавшего в ДТП парня рассказала о водителе Infiniti

Сестра одного из травмированных ребят рассказала, что ей удалось пообщаться с находившимся в Infiniti братом.

По словам девушки, в момент столкновения с легковушкой Chevrolet Aveo в автомобиле Infiniti находились 16-летний водитель Николай, на переднем сиденье его 16-летняя девушка Лиза и еще двое парней: 20-летний Михаил Б. и 19-летний Валерий, сидевшие на заднем сиденье.

Девушка рассказывает, что от удара ее брат Михаил вылетел из окна и ударился головой о рекламный столб. Сейчас он находится в реанимации с черепно-мозговой травмой, переломами суставов и верхними конечностями.

Он ей рассказал, что он с друзьями отдыхал, когда к ним подъехали Лиза вместе с Николаем на Infiniti. Парень начал хвастаться автомобилем, подгазовывать и сообщил, что родители подарили ему права и авто и предложил прокатиться, молодые люди согласились.

По словам сестры, Михаил снимал на телефон все разговоры и происходящее в Infiniti, но после аварии его iPhone украли с места происшествия.

"Вчера после ДТП Николай кричал, что его мать связана с прокуратурой, и она все решает, а папа мясной олигарх. На месте аварии их не было. Приезжал какой-то Колин друг и дружки родителей, тыкавшие деньги полиции прямо в больнице", – рассказала Мария.

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В настоящее время другие пострадавшие в ДТП Валерий и Лиза также находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По словам Марии, 16-летняя девушка из бедной семьи, родители не могут оплачивать ее лечение, а семья виновника ДТП с родственниками пострадавших не контактировала.

Резонансное ДТП в Харькове

Вечером 26 октября в Харькове на перекрестке проспекта Гагарина и Одесской автомобиль Infiniti протаранил Chevrolet, поскольку его водитель проигнорировал красный сигнал светофора. За рулем оказался 16-летний парень, именуемый в городе местным "мажором".

Его задержали в порядке 208 статьи Уголовно-процессуального кодекса Украины. Водителю Infiniti грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права водить транспортным средством до трех лет.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта лицами, которое управляют транспортными средствами) УКУ. Следственные действия продолжаются.

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ДТП в Харькове
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