Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

СБУ сообщила первые подробности / УНИАН

СБУ начала расследовать возможную подготовку госпереворота в стране украинскими и российскими гражданами.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Дехтяренко, производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

"Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве относительно совершения действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины по факту подготовки отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти", – сообщил он.

Других деталей он не привел. Как отметили в СБУ, информация о ходе расследования будет сообщена позже.

Читайте также"Меня это волнует": Байден отреагировал на слова Зеленского о госпереворотеНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

Однако позже президент Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении власти оказалась некая "звуковая информация", на которой обсуждается подготовка государственного переворота в Украине. При этом он не смог раскрыть имена людей, голоса которых звучат на этой записи.