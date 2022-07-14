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"Государственная тайна": в Украине засекретили данные о потерях на войне

14 июля 2022, 15:56

Маляр призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

Маляр
Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Потери Украины в масштабной войне с Россией и информация о количестве погибших является государственной тайной.

Как сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга, эти данные не раскрывают, чтобы враг не смог использовать информацию в собственных целях.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.

Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра.

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Война в Украине

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 300 оккупантов. Всего с начала войны Россия потеряла около 37 870 военных.

Министр обороны Алексей Резников 10 июля сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский приказал ВСУ освободить южные области Украины, которые захватила Россия. Украинская армия накапливает оружие, чтобы решить такую задачу.

Украинский гарант Владимир Зеленский 11 июля сказал, что приоритет Киева – освобождение всех оккупированных территорий. По его мнению, это главная цель для всех украинских граждан.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что армия Украины может освободить все свои земли в том случае, если Запад предоставит достаточное количество тяжелых вооружений. Согласно его прогнозу, враг может захватить Донбасс, после чего ВСУ перейдут в контрнаступление. При такой ситуации Путин может объявить всеобщую военную мобилизацию в России.

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война в Украине Анна Маляр война России и Украины
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