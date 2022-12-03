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"Готовьтесь к Ялте": на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о Бахмуте

3 декабря 2022, 19:09

Как отметил Подоляк, под Бахмутом российские власти "закапывают" тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных.

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Подоляк призвал россиян забыть о Бахмуте и готовиться к Ялтинскому трибуналу / ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским оккупационным войскам забыть о захвате Бахмута Донецкой области и начать "готовиться к Ялте".

Как отметил Подоляк в Twitter, Бахмут не несет никакого стратегического смысла для русских, однако они продолжают "закапывать" там тысячи своих военных.

"Бахмут. Под городом, что не несет никакого стратегического смысла для хода войны, Кремль закапывает тысячи мобилизованных, заключенных, наемников и военных", - написал он.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что россияне делают это, чтобы доказать что они что-то могут.

'Готовьтесь к Ялте': на Банковой россиянам посоветовали забыть уже наконец о Бахмуте
Подоляк призвал россиян забыть о Бахмуте и готовиться к Ялтинскому трибуналу / скриншот

"Нет, не можете. Забудьте о Бахмуте. Начинайте готовиться к Ялте - Ялтинскому трибуналу", - порекомендовал захватчикам Подоляк.

Ситуация в Бахмуте

Как сообщал Главред, в России распространили фейковую информацию о значительных успехах оккупационной армии на Бахмутском направлении и продвижении в сторону Часового Яра для перерезания одной из основных наземных коммуникаций Сил обороны Украины. На самом деле прорыв оказался ничтожным. Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном 30 ноября.

По словам аналитиков, фейк о достижениях возле Бахмута является частью российской информационной операции.

Позже в ISW отметили, что российские оккупанты не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах. По мнению экспертов, бои за город Бахмут в Донецкой области напоминают предыдущие попытки российских оккупантов взять Северодонецк и Лисичанск и могут стать ловушкой для захватчиков.

В ISW напомнили, что военные с конца мая постоянно тратили боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг города, а в следующие шесть месяцев смогли захватить всего лишь несколько километров территории. При этом они понесли большое количество жертв.

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война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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