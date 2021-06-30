Выяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опрос

Украинцы назвали союзников нашей страны / УНИАН

Украинцы рассказали, кого они считают крупнейшими союзниками нашей страны в защите ее независимости, говорится в данных социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

В частности, социологи поинтересовались, какие страны можно считать союзниками Украины в защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности. Респонденты могли выбирать все по их мнению приемлемые ответы.

Украинцы считают США, Польшу и Литву крупнейшими союзниками нашего государства.

Как показал опрос:

44,1% опрошенных считают такой страной США,

36,8% - Польшу,

34% - Литву,

31,6% - Германию,

30,4% - Канаду,

24,4% - Грузию,

23,4 % - Великобританию,

21,6% - Францию,

18% - Турцию,

12,7% - Беларусь,

8,2% - Казахстан,

7,8% - Азербайджан,

6% - Россию,

4,8% - Армению,

4,7% - Венгрию.

Менее одного процента - 0,5% - считают союзниками другие страны.

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Еще 19,4% считают, что Украина не имеет стратегических союзников, а 12% затруднились ответить.

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Отдельно 41,9% опрошенных считают НАТО организацией, которая предоставляет наиболее существенную поддержку Украине в защите ее независимости, 40,2% - ЕС, 24,3% - ОБСЕ, 21,5% - ООН, 18% - Совет Европы (Парламентская Ассамблея СЕ), 4,8% - СНГ (Азербайджан, Беларусь, Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан), 3,2% - ОДКБ (Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

23,3% считают, что ни одна организация не поддерживает Украину, а 13,5% - затруднились ответить.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Исследование проводилось при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Ранее Главред писал о том, что если бы выборы президента Украины прошли в конце апреля, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий руководитель государства Владимир Зеленский.

Зеленского поддержали бы 19,8% всех респондентов или 28,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.