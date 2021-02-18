Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец

Виктор Янукович / Reuters

17 февраля Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому признала Революцию достоинства (Евромайдан) одним из ключевых моментов строительства украинского государства. Данное решение "взбудоражило" бывшего президента, беглеца Виктора Януковича. Свое послание украинцам он передал через своего адвоката Виталия Сердюка.

Сердюк опубликовал в Facebook заявление Януковича. В нем говорится о том, что экс-президент считает события Революции Достоинства "государственным переворотом".

"Верховная Рада сегодня приняла постановление о так называемой "революции достоинства", в реальности – вооруженном государственном перевороте 2014 года. Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", - говорится в заявлении Януковича.

Кроме того Янукович традиционно обвинил руководство Украины в работе на "иностранцев", напомнил о "разрушенной экономике" и нашел виноватых в аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Заявление Януковича / Фото Facebook Виталия Сердюка

Рада официально узаконила статус Майдана