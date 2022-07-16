Груз 200 для Курил: украинский спецназ "покрошил" подразделение оккупантов под Славянском

Бойцы Нацгвардии / Reuters

В Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

О результативных действиях воинов 81-й десантно-штурмовой бригады и бойцов отдельного отряда специального назначения Омега Нацгвардии рассказал военный корреспондент Юрий Бутусов.

Он уточнил, что украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

"Группа солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ уничтожена воинами 81-й десантно-штурмовой бригады и "Омеги" Нацгвардии под Славянском", — добавил Бутусов.

Добавим, что штаб 18-й дивизии РФ расположен в посёлке Горячие Ключи на острове Итуруп.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска в течение следующей недели вероятнее всего бросят все силы на то, чтобы захватить два небольших городка в Донецкой области – Северск и Долина.

Эти населенные пункты захватчикам нужны, чтобы подобраться поближе к крупным городам региона – Славянску и Краматорску, которые оккупанты хотят захватить следующими.

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