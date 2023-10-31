ГУР об антиеврейских акциях в России: дело рук российских спецслужб

В украинской разведке, реагируя на обвинения Путиным в якобы подстрекательстве к антиеврейским погромам в Дагестане, отметили, что у самой Москвы долгая история по преследованию евреев.
Как заметил в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов, Россия остается центром ксенофобии и антисемитизма еще с имперских времен.
"И все эти процессы там руководствуются собственно спецслужбами. Начиная с черносотенцев начала 20 века, которыми руководила царская охранка. Сегодня ничего не изменилось. Все эти меры, которые мы видели, все эти бесчинства и провокации антисемитские и ксенофобские - это дело рук именно российских спецслужб", - отметил Юсов.видео дня
Представитель ГУР подчеркнул, что Украина не причастна к антисемитским акциям в России.
Погромы в Дагестане
29 октября россияне устроили антисемитские акции в Дагестане. Разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться на территории России.
В Росгвардию, оказывавшую малейшее сопротивление, летели камни, россияне прорвались на взлетно-посадочную полосу и проверяли самолеты на наличие евреев в салонах. Местные СМИ писали про одного погибшего копа.
Президент Владимир Зеленский, который сам неоднократно подвергался травле со стороны Путина из-за своих еврейских корней, заявил, что "культура ненависти к другим нациям распространена в России, и ее пропагандирует даже государственное телевидение".
Российские спецслужбы сразу обвинили украинцев в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам.
США назвали "абсурдом" обвинения Россией украинских спецслужб в якобы подстрекательстве россиян к антиеврейским погромам в Дагестане.
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