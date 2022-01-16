УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвинения

16 января 2022, 10:51

По словам Пескова, такие обвинения являются "бездоказательными".

Песков
Песков / УНИАН

В России отреагировали на хакерские атаки украинских сайтов.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.

По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными", передают РИА Новости.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

Реклама

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.

Хакерские атаки в Украине

Отметим, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров.

Не работали такие сайты:

  • МИД,
  • ГосЧС,
  • Минобразования,
  • Минспорта,
  • Минэнерго,
  • Минагрополитики,
  • Минветеранов,
  • Кабмина,
  • Минохраны окружающей среды,
  • Государственная казначейская служба и портал Дия.

Позже не работали сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, а также Единый реестр судебных решений.

Российский след

К атаке на 99,9% причастна Россия, заявил в интервью телеканалу Sky секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы можем четко отследить их почерк. Эти действия выполняют российские специалисты", - отметил Данилов.

Читайте также"Со смертью диктатора РФ прекратит агрессию в Украине": хакеры взломали Instagram русского консульства

Читайте также:

viber
хакеры Дмитрий Песков хакерская атака
Сейчас вы просматриваете новость «Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвинения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022Невероятная удача в деньгах и достаток весь год: кому из знаков зодиака привалит успех в год Тигра 2022 Проблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце январяПроблемы с деньгами, потери и затруднения: кому из знаков зодиака придется туго с финансами в конце января Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посеваютНовогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициологаКакой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога 5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным5 вещей, которые "убивают" любой интерьер: что делает дом ужасным
10:51

Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвинения

10:12

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

09:46

65 гривен за кг: в Украине рекордно подорожала гречкаВидео

09:27

Аренда квартир в Украине за год выросла на 10%: где жить дешевлеВидео

08:52

Морозы продержатся до Пасхи: синоптик рассказал о морозной весне 2022Видео

Реклама
08:16

С мешком на голове валялась на чердаке: на Закарпатье мужчина жестоко убил и изуродовал тело женщиныВидео

08:15

В Украине за сутки обнаружили более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом, много госпитализацийВидео

08:01

Гороскоп на сегодня, 16 января 2022: Девам – финансовые трудности, Водолеям – потери, Рыбам – предательствоВидео

07:45

Игра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и СШАмнение

07:35

Вторжение России в Украину "неотвратимо и неизбежно", следующая неделя решающая - британский депутатВидео

06:28

Санкции, писанные вилами по воде: почему новый пакет санкций США не испугает Россиюмнение

06:01

Шоколадная вишня и клубничный блонд: самое модное окрашивание волос 2022, которое вдохновляетФото

05:02

Аномалия и затяжное бабье лето: украинцев удивили прогнозом до декабряВидео

04:44

Проезд в общественном транспорте резко подорожал: где украинцы платят больше всегоВидео

04:17

Находка для дачника и цветовода: как использовать шелуху от семечек

03:50

Привлечете много бед: почему женщинам нельзя носить одежду мужаВидео

03:15

Врач-диетолог назвала главную пользу бобовых и рассказала, как их правильно готовить

02:46

Солистка KAZKA ошеломила результатами похудения: сколько сбросила звездаВидео

02:14

Врач перечислила продукты, продлевающие молодостьВидео

01:47

Шевченко может сыграть против РФ: Зеленский позвал экс-тренера сборной в УкраинуВидео

Реклама
01:16

Леся Никитюк шокировала суммами, которые тратит в салонах красоты

00:51

Приметы на 16 января: что нельзя делать в день Гордея и как не попасть в бедуВидео

15 января, суббота
23:42

Эпидемиологи назвали самые эффективные маски от COVID-19Видео

23:26

Повышение пенсий: украинцы в возрасте 70+ будут получать по 3000 грнВидео

23:14

В ДТП под Киевом погибла 11-летняя девочка: отец не пропустил фуруВидео

22:41

Украинцы за три дня помогли купить дом семье погорельцев из Виннитчины, где погиб 7-летний мальчикВидео

22:12

"Карточки на еду": украинцам назвали сроки введения продуктовых чековВидео

21:59

Поскользнулась, летела 200 м между деревьями и билась головой - детали трагедии в КарпатахВидео

21:16

Водитель, избивший прохожего в Киеве, попал в СИЗО

21:10

В хакерской атаке на Украину нашли белорусский след: в СНБО раскрыли деталиВидео

20:40

Ударила 4-летнего сына ножом: в Киеве задержали пьяную горе-мать

20:36

Продлит сон на час: чудо-компонент для высыпания, который есть в каждом доме

19:57

Больше 30 гривен за буханку: украинцам назвали новую цену батона и "украинского"Видео

19:51

Россия пытается оправдать свое вторжение: в МИД Британии предупредили УкраинуВидео

19:48

Ветер сломал дерево, а оно убило водителя: ураган в Киеве стал смертельнымВидео

19:30

В Евросоюзе предложили ударить санкциями по знаменитостям РФ из-за ПутинаВидео

19:30

Почему Украина рискует стать второй Албаниеймнение

19:04

Рекордные за 20 лет осадки засыпали станцию Академик Вернадский трехметровым слоем снега - фотоФотоВидео

18:47

РФ перебрасывает Искандеры к границам Украины — CITВидео

18:31

В перьях и с расставленными ногами: Лорак показала, как ей не терпится вернуться в Украину

Реклама
18:26

В Минздраве рассказали, как проходит коронавирус в Украине и назвали сроки пиковой активностиВидео

17:55

Газовый кризис в Европе и условие России: Москва объявила о готовности взвинтить поставки газаВидео

17:53

Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьВидео

17:52

Предстоятель ПЦУ Епифаний заболел коронавирусом: что известно о самочувствии митрополитаВидео

17:45

В моду на 2022 год входят великолепные женские джинсовые костюмы, в которых жизнь станет ярчеФотоВидео

17:37

Завалит глубокими сугробами: Украину атакует мощный удар стихииВидео

17:32

В Днепре на мужчину обрушилась стрела крана с бетонной плитойВидео

17:00

Одесса в огне: в области вспыхнул масштабный пожарВидео

16:49

"Будем это делать в последний момент": в ОП рассказали, почему Украина не готовится к вторжению РФВидео

16:39

Смертельное восхождение: на Говерле погибла туристка, есть пострадавшиеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять