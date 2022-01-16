Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвинения

Песков / УНИАН

В России отреагировали на хакерские атаки украинских сайтов.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.

По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными", передают РИА Новости.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.

Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".

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"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.

Хакерские атаки в Украине

Отметим, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров.

Не работали такие сайты:

МИД,

ГосЧС,

Минобразования,

Минспорта,

Минэнерго,

Минагрополитики,

Минветеранов,

Кабмина,

Минохраны окружающей среды,

Государственная казначейская служба и портал Дия.

Позже не работали сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, а также Единый реестр судебных решений.

Российский след

К атаке на 99,9% причастна Россия, заявил в интервью телеканалу Sky секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы можем четко отследить их почерк. Эти действия выполняют российские специалисты", - отметил Данилов.

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