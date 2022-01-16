Хакеры атаковали украинские государственные сайты: у Путина резко ответили на обвинения

По словам Пескова, такие обвинения являются "бездоказательными".
В России отреагировали на хакерские атаки украинских сайтов.
Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не причастна к кибератакам на сайты госструктур Украины.
По его словам, такие обвинения являются "бездоказательными", передают РИА Новости.
"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - заявил Песков.
Он отметил, что Москве известно об обвинениях в ее адрес, однако они якобы являются "бездоказательными".
"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем винят Россию, даже в плохой погоде в своей стране"", - добавил Песков.
Хакерские атаки в Украине
Отметим, в Украине в ночь с 13 на 14 января ряд сайтов госструктур Украины пострадал от атаки хакеров.
Не работали такие сайты:
- МИД,
- ГосЧС,
- Минобразования,
- Минспорта,
- Минэнерго,
- Минагрополитики,
- Минветеранов,
- Кабмина,
- Минохраны окружающей среды,
- Государственная казначейская служба и портал Дия.
Позже не работали сайты Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда, а также Единый реестр судебных решений.
Российский след
К атаке на 99,9% причастна Россия, заявил в интервью телеканалу Sky секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
"Мы можем четко отследить их почерк. Эти действия выполняют российские специалисты", - отметил Данилов.
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