Харьковский кот Степан создаст рекламу для известного итальянского бренда

Зарубежные телеканалы обращаются к владелице кота, чтобы приобрести права на ролики с участием животного.
Всемирно известный итальянский модный дом Valentino заказал рекламу у харьковского кота Степана.
Кроме этого, права на один из роликов с участием животного приобрел американский телеканал MTV. Об этом рассказала журналистка Мария Малевская, которая пообщалась с владелицей Степана.
"Нас уже показывали Discovery, американский MTV приобрел права на один из роликов, с "Останкино" звонили. Бренд Valentino заказал рекламу", – цитирует журналистка слова владелицы кота Анны.
Также у Степана часто заказывают поздравления на день рождения. От своих подписчиков кот ежедневно получает множество сообщений в соцсетях.
Анна рассказывает, что Степан живет у нее уже давно – она взяла его с улицы 13 лет назад. По словам владелицы, кот по характеру "обаятельный на всю голову" – большую часть дня он просто спит.
Украинский кот Степан имеет сотни тысяч фанатов в социальных сетях. Он прославился своей совершенно равнодушно к "человеческим благам". Так, владелица кота часто фотографирует его, когда тот сидит за столом, на котором стоят различные напитки и угощения.
Ранее Главред сообщал, что украинский кот-блогер украл сердце всемирно известной певицы Бритни Спирс. Фотографией кота, который очень понравился для Спирс, певица поделилась в своем Instagram-аккаунте.
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