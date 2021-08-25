Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

Владимир Зеленский и Керсти Кальюлайд / пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что инвестиции в Украину являются рискованными и не советует гражданам своей страны вкладывать средства в украинские проекты.

Как заявила она в интервью Европейской правде, уже многие инвесторы потеряли деньги, вложившись в проекты в Украине.

"Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. И поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину", - отметила Кальюлайд.

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Напомним, ранее Кальюлайд заявила о том, что на сегодняшний день Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.

ЕС должен быть смелее в вопросе расширения, в то же время Украина пока не подходит под требования членства, подчеркнула она.

"Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.