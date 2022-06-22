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"И еще будем бить": Арестович рассказал об удачном ударе ВСУ по оккупантах в Крыму

22 июня 2022, 17:21

Советник главы ОП заявил, что на этом наши военные не остановятся.

Арестович рассказал об удачном ударе ВСУ по оккупантах в Крыму / скриншот

ВСУ нанесли удачный удар по военному объекту оккупантов на Крымском полуострове.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что наши военные и дальше продолжат это делать.

Арестович пояснил, что нужно различать территорию России и земли, которые российские власти считают российской территорией, но она украинская - "типа Крыма".

"…По Крыму били, могу сразу сказать. И били удачно. По одному из военных объектов. И еще будем бить. Чего уж там стесняться, когда дело до этого дойдет? До освобождения Крыма и так далее", - заявил он.

Читайте также"Я лично Крым брал!": ВСУ ликвидировали российского майора-хвастунаРанее военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинские войска, по всей вероятности, не планируют вести из предоставленных США реактивных систем залпового огня (HIMARS) обстрел российских земель, но по временно аннексированному полуострову Крым ‒ такие удары весьма вероятны.

Также сообщалось, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Читайте также:

война в Украине Алексей Арестович новости Крыма
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