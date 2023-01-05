И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны: Свитан назвал причину

По словам Романа Свитана, каждая сторона видит свой "свет в конце тоннеля", но для всех Рубикон один – это 2024 год.

Роман Свитан, Украина, Путин / Коллаж Reuters, личный архив Романа Свитана, kremlin.ru

США и ЕС "готовы терпеть" войну России против Украины до 2024 в надежде "перезагрузить" РФ.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду выразил надежду на то, что ни мировое сообщество, ни наши западные партнеры не будут готовы терпеть в центре Европы горячую войну в течение десяти лет.

"Максимум Запад может потерпеть до 2024 года. Плюс в результате грядущих политических перезагрузок они надеются перезагрузить Россию. Для Украины в этом кроется большая проблема, поскольку из-за политической конъюнктуры мы будем еще целый год гибнуть, умирать и сидеть без света. И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны до 2024 года и решение этого вопроса перед выборами, чтобы переизбраться", - пояснил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам Свитана, каждая сторона видит свой "свет в конце тоннеля", но для всех Рубикон один – это 2024 год.

"А для украинского народа это будет означать еще полтора года войны, это очень тяжело. Так что, да, война может длиться и десять лет, но, думаю, прагматизм союзников Украины не позволит ей затянуться на такой срок", - подытожил эксперт.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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