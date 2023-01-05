"От Брянска до Ростова": линия фронта растянется, а война может длиться 10 лет - Свитан

По мнению военного эксперта, боевые действия могут начаться вдоль всей границы с РФ.

Война в Украине может растянуться на 10 лет / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, личный архив Романа Свитана

Война в Украине может затянуться на 10 лет. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он убежден, что если Украина не закончит войну весной 2023 года, то тогда линией фронта буквально станет вся границы с Россией.

"Если не весной, то лет на 10 все затянется. Это будет примерно такой же конфликт, как был по границе ОРДЛО – только эти 400 км растянутся по всей границе от Брянска до Ростова. То есть вся граница между Украиной и Россией будет линией фронта, перманентной боевой зоной", - сказал Свитан.

Однако он все же обнадеживается и убежден в том, что ВСУ закончат войну весной.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в этом году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у власти есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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