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"Их просто сотрут под ноль": эксперт рассказал, какие территории ВСУ освободят в ближайшее время

19 ноября 2022, 22:13

Российским оккупантам негде прятаться на левом берегу в Херсонской области, так как там херсонская пустыня.

ВСУ, Олег Соскин
Украинские военные смогут в скором времени левый берег Херсонщины / Коллаж фото УНИАН

Украинские военные освободили Херсон и теперь могут пойти в наступление на левый берег Херсонщины и Крым. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин.

Он убежден, что российские оккупанты не смогут спрятаться от украинских защитников.

"Во-первых, после потери правого берега остатки войск РФ, бежавших из Херсона, истрепанные и измученные, почти без техники, оказались в еще более страшном для них "мешке" на левом берегу. Во-вторых, левый берег Херсонщины до Перекопского перешейка, до Армянска находится под огневым контролем украинской артиллерии, HIMARS-ов, ракетных установок, гаубиц и всего-всего", - сказал Соскин.

Также он отметил то, что российские военные не смогут спрятаться на левом берегу, так как там херсонская пустыня и прятаться просто негде.

"Их легко выбьют, уничтожат, просто сотрут под ноль", - добавил эксперт.

Соскин отметил, что российские оккупанты уже отошли от берега на 15 км.

"И это только начало, защитить левый берег они не в состоянии, в том числе территорию от Кинбурнской косы до Голой Пристани и Скадовска, где как раз идет дорога от Херсона на Крымский полуостров", - отметил эксперт.

По его данным, ВСУ также смогут прорваться в районе Сватово, а также освободят часть Харьковской области.

"Угледар, Марьинка, Бахмут – там идут очень тяжелые бои. Если ВСУ пойдут выше к границе, на Троицкое, освободят кусок Харьковской области и зайдут в Уразово и Валуйки (населенные пункты в Белгородской области – Главред), чем полностью перережут снабжение противника", - отметил Соскин.

Он считает, что в ближайшее время украинские военные не будут пытаться освобождать Мелитополь, так как на данном этапе это тяжело сделать.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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