В Украине приостановил работу интернет-магазин IKEA из-за проблем

IKEA сообщает о проблемах продаж в Украине / Reuters

Шведская компания IKEA, которая недавно вышла на украинский рынок, приняла решение ограничить функционирование интернет-магазина, приостановив оформление новых заказов.

"Мы приятно удивлены интересом к нашим товарами со дня открытия онлайн-магазина. Чтобы удовлетворить большой спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA, мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Наши пункты выдачи заказов не будут принимать новые заявки, но остаются открытыми для покупателей, которые уже сделали заказ. Приносим извинения за неудобства и продолжаем упорно работать, чтобы снова сделать опыт онлайн-покупок от IKEA удобным и доступным для многих людей в Украине", — говорится в сообщении на официальном сайте IKEA.

Компания обещает восстановить сайт в максимально быстрые сроки и тщательно работает над устранением проблем.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", — добавили в компании.

Как известно, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

Напомним, ранее IKEA планировала открыть сразу четыре магазина сети в 2019 году в Киеве, однако перенесла открытие магазина.