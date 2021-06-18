Илларионов раскрыл, как Байден повысил градус риска для Украины после встречи с Путиным

Байден не поддерживает предоставление Украине ПДЧ для вступления в НАТО, считает Илларионов / УНІАН

Президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита с Владимиром Путиным слово в слово повторил позицию относительно Украины, которую до этого озвучил президент РФ. При этом глава Белого дома ничего не сказал ни о членстве Украины в НАТО, ни о предоставлении ПДЧ.

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов считает, что позиция, которую занял Байден после встречи с Путиным, является "серьезным повышением рисков для Украины". Об этом он сказал 17 июня в прямом эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1.

"Хочу обратить внимание, что на пресс-конференции Байден повторил слово в слово позицию, которая за полчаса до него была произнесена Путиным по Украине и выполнению Минских договоренностей", — отметил он.

Илларионов напомнил, что "путинская интерпретация" традиционно предусматривает "амнистию боевиков, легализацию силовиков в псевдореспубликах, проведение выборов без контроля украинской властью, попытку "влить" эти самые псевдореспублики в политическое тело Украины, и только после этого — совместное патрулирование международно признанной украинско-российской границы — совместно боевиками и украинскими Вооруженными силами".

"Это старая традиционная попытка Путина установить контроль над всей Украиной через эти псевдореспублики. — Одно дело, когда это регулярно повторяет Путин. Но теперь к нему присоединился господин Байден", - отметил Илларионов.

Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммитаЭксперт сравнил нынешнюю ситуацию с событиями 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте обсуждалось предоставления ПДЧ Украине и Грузии.

"Тогда у президентов стран (Саакашвили и Ющенко), которые присутствовали на саммите, была возможность донести свою позицию до руководителей Альянса. Сегодня, 13 лет спустя, на саммит НАТО в Брюсселе Зеленский не был приглашен. У Зеленского сегодня нет возможности связаться с президентом США в любое время дня и ночи", — сказал Илларионов.

Он добавил, что 13 лет назад "президент Буш поддерживал и вступление и предоставление ПДЧ и Грузии, и Украины. Сегодня президент Байден не поддерживает этого".

"Сегодня у нас получилось в большей степени повторение того, что было 13 лет назад — то есть саммит НАТО не дает ПДЧ ни Грузии, ни Украине, но позиция Украины сегодня намного хуже, чем та позиция, которая была у Грузии 13 лет назад", — резюмировал Илларионов.

Встреча Байдена и Путина

16 июня состоялась встреча президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По итогам встречи Путин рассказал, что во время переговоров был затронут вопрос вступления Украины в НАТО. По его словам, этот вопрос затронули "мазком". Также Путин заявил, что Байден поддержал минские соглашения.

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что стороны говорили о непоколебимой решимости США защищать суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы обсудили минские договоренности. Он (Путин, - ред.) не перечил мне, но, конечно, различия были", - отметил глава Белого дома.