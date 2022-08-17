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"Им потом хуже будет": Арестович предупредил о последствиях в случае ракетного удара РФ по Киеву

17 августа 2022, 21:04

Обстрел ракетами украинской столицы ничего не даст для страны-агрессора.

Алексей Арестович, российская ракета
Арестович предупредил о последствиях в случае ракетного удара РФ по Киеву/ УНИАН

Украинские оборонные ведомства и многие эксперты уже неоднократно предупреждали, что Россия может нанести ракетний удар по Киеву 23 и 24 августа – в День Государственного Флага и День Независимости Украины. Но если РФ таки решится на такой шаг, эти действия не дадут для страны-агрессора абсолютно никаких результатов для ее целей в войне.

Поэтому такой ракетный обстрел будет бессмысленным. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Юлии Латыниной.

"Стрельба ракетами по Киеву, даже если такое случится, ничего не добавит российским целям и задачам операции, попыткам их достичь. Ничего не даст к удержанию ситуации, к ситуации возможной обороны того, что уже завоевано. Это просто бессмысленно со всех сторон. Чисто эмоциональный жест – чтобы убить побольше гражданских и испортить нам праздник?", – отмечает Арестович.

Он предупредил, что Украина ответит на такой жест со стороны РФ, и после этого ответа оккупантам будет хуже.

"Им будет там гораздо хуже, чем нам здесь, в случае удара", – подчеркнул он.

По словам советника председателя ОП, вопрос предотвращения таких ударов будут решать президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко отмечал, что страна-агрессор РФ может устроить массированную ракетную атаку по Украине в День Независимости 24 августа, а также накануне этой даты – 23 августа. Российский диктатор Владимир Путин не пропустит такую важную для Украины дату без внимания, уверен генерал.

Также ранее сообщалось, что один из зенитных ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины показал необычайное мастерство, сумев сбить за 3 минуты шесть российских ракет "Калибр".

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