Саботируют приказы офицеров и сами себя калечат: оккупанты срывают наступление войска РФ – Генштаб

Российские солдаты имитируют легкие ранения, чтобы их не забрали в бой.
Российские оккупанты деморализованы из-за больших потерь армии РФ на войне против Украины. Многим захватчикам очень не хочется и самим стать 200-ми, поэтому они ищут разные варианты, как избежать того, чтобы их бросили в бой против воинов ВСУ.
Чтобы не участвовать в боевых действиях, они сами себя калечат и наносят себе раны. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российские оккупанты несут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий – пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоувечиям и различным симуляциям", – говорится в сообщении.
Некоторые оккупанты просто не слушаются приказов своих командиров.
"Фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий", – отмечают в Генштабе ВСУ.
Ранее министр обороны Резников отмечал, что Украина должна беречь силы своего оборонного сектора и накапливать их, ведь война – это марафон, а не спринтерская дистанция. В то же время он подчеркнул, что ни о каком "замораживании" войны не может быть и речи.
Также ранее сообщалось, что один из зенитных ракетных дивизионов Вооруженных сил Украины показал необычайное мастерство, сумев сбить за 3 минуты шесть российских ракет "Калибр".
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