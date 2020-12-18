Иностранцы через проституток "вывозят энергию из Украины": "слуга народа" озадачил странной теорией

Юрий Камельчук / Скриншот

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук заявил о том, что ведической системе доверяет больше, чем медицинской.

Об этом он рассказал в интервью на Громадському, которая вышла в прямом эфире 17 декабря.

Говоря о проституции он подчеркнул, что женщины легкого поведения отдаю свою энергию.

"Проституция - она забирает энергию у женщины, которая занимается этим. И она не добавляет точно энергии мужчине, который идет к подобной женщине. Раздача своей энергии, особенно иностранцам, я с этой точки зрения скажу, приводит к уменьшению количества энергии в данной стране, в частности в Украине", - уверен "слуга народа".

Говоря о том, почерпнул ли он эти знания из медицинских исследований, Камельчук бодро парировал: "Если вы не знаете, при случае могу привести примеры, вам многие психологи об этом расскажут, это в ведических науках об этом расписано... Там есть медицинские трактаты, военные трактаты, которые расписаны давно".

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Напомним, ранее Камельчук заявил о том, что коронавирусная болезнь является "выдумкой".

Как подчеркнул он в эфире канала Наш, это же касатеся и любой вакцины против какой-либо болезни.