"Испытательный срок": эксперт объяснил, почему Таран удержался в кресле на фоне волны отставок

Андрей Таран / УНИАН

Произошедшие в последнее время кадровые изменения в оборонном секторе и в спецслужбах обусловлены наведением порядка, заявил глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

Как подчеркнул он в материале на Главреде, некоторые руководители оказались неэффективными, "или наделали таких вещей, после которых их надо было увольнять".

Эксперт убежден, что в случае с Минобороны и Генштабом было очевидно, что одна из главных проблем, которую надо было решать – это сложные отношения между министром обороны и командующим ВСУ.

"Перемещение Хомчака на должность в СНБО - это способ решения этой проблемы. Но место - здесь не главное, потому что здесь определяющее то, что он остается в команде. Статус заместителя секретаря СНБО по политической традиции является определенным кадровым резервом", - пишет он.

Политолог отметил, что увольнение заместителей министра обороны – это реагирование на проблемы министерства, в частности, по реализации закона об оборонных закупках.

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"Судя по внешним признакам, рассматривался и вопрос об отставке самого министра – во время отставки Авакова были слухи, что могут уволить еще нескольких министров, среди которых был и Таран. Но поскольку уволили только заместителей, это означает, что Таран получил еще один испытательный срок и шанс проявить себя. Поэтому вопрос по его отставке не закрыт - все будет зависеть от его дальнейшей работы и "синергии" в команде", - добавил Фесенко.

Ранее президент освободил Хомчака от должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на нее Валерия Залужного, который был командующим Оперативным командованием "Север".

Днем ранее Зеленский устроил массовые кадровые перестановки и в СБУ. Президент уволил первого заместителя главы СБУ и руководителя антитеррористического центра при ведомстве - Руслана Баранецкого.