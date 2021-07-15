Исследование VoxUkraine опровергло фейки о реформе градостроительства

Критика законопроекта о реформировании системы градостроительного контроля и надзора №5655, принятого накануне в первом чтении, оказалась ложной и манипулятивной. К такому выводу пришли эксперты аналитической платформы "VoxUkraine", которые провели специальное исследование.

"VoxUkraine" по пунктам разобрали высказанную критику. Так, эксперты опровергли тезис о том, что после принятия закона ФОПы будут лоббировать интересы застройщиков.

Законопроект вводит следующие органы, которые будут следить за соблюдением заказчиками/подрядчиками требований градостроительства:

центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по вопросам градостроительного контроля;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

уполномоченные лица из градостроительного контроля.

Именно последнюю категорию - уполномоченных лиц - необоснованно назвали "ФОПами по контракту".

"Физические-лица предприниматели вообще не упоминаются в статьях о градостроительном контроле или как органы, осуществляющие такой контроль. Предложенная в проекте статья 66 уточняет, каким критериям должны соответствовать уполномоченные лица: наличие статуса юридического лица; наличие в своем составе инженеров с соответствующей квалификацией; наличие не менее трех (в отдельных случаях - не менее пяти) лиц, работающих в этой организации по трудовым или гражданско-правовым договорам", - отметили эксперты.

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Юридическое лицо, которое отвечает вышеуказанным критериям, может подать заявление для регистрации себя как уполномоченного лица в центральный орган, который проверит соответствие критериям и достоверность предоставленной информации. В случае успешной регистрации уполномоченные лица имеют право заключить с заказчиком строительства договор о градостроительном контроле.

Кроме этого, исследование показало, что ложью оказались другие суждения: например, о том, что авторство архитекторов нивелируют, систему разбалансируют, а также узаконят коррупцию на объектах, которые строятся за государственные средства.

Одна из соавторов законопроекта №5655 Елена Шуляк, которая и инициировала фактчекинг, выразила надежду, что исследование "расставит все точки над "ї"".

"Понимаю, что читать более 400 страниц законопроекта, а тем более компетентно в нем разобраться - дело нелегкое. Хорошо, что нам с этим помогли аналитики", - сказала она.

Напомним, законопроект №5655 был принят в первом чтении 1 июля. Он должен сделать более эффективным государственное управление в сфере градостроительной деятельности и минимизировать коррупцию.