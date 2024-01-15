УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

Ангелина Подвысоцкая
15 января 2024, 23:04
Ведомство хочет сделать более эффективным рекрутинг в ряды Вооруженных сил.
В Украине расширят права ТЦК
В Украине могут начать отправлять на войну через центры занятости / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут начать отправлять на войну через центры занятости. Такую инициативу рассматривают в рамках усовершенствования системы рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве утверждают, что размещение вакансий, которые воинские части оставляют на известных платформах для поиска работы, поможет сделать рекрутинг более эффективным.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", - говорится в сообщении.

видео дня

Эти вакансии планируют предлагать в каждом регионе Украины. В первую очередь это касается небоевых специальностей, которые обеспечивают полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальностям под заказ Cил обороны Украины.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине вторжение России мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

00:15 Политика
Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

23:04 Украина
Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

22:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

23:00

Тяжелобольная Тышкевич высказалась о будущем материнстве: "У меня два выхода"

22:57

Польша против продления торговых льгот для Украины: FT раскрыло детали

22:25

Алла Ландар: "Виталий Белоножко оставил яркий след, волшебные воспоминания и энергию, которой хватит на века..."Фото новости компании

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
22:16

Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

21:25

Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины

21:18

"Буферная зона на 150 км": Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России

21:03

Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных

Реклама
20:31

Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки

20:19

Один "грохнули", осталось четыре: А-50 наводил ракеты и шпионил за ВСУ – эксперт

20:17

"Будет горячая фаза войны": Данилов призвал Запад ускорить подготовку

19:52

Порошенко купил за донаты украинцев облигаций на 156 млн под 30% собственной прибыли - эксперт

19:44

100 нардепов Верховной Рады можно мобилизовать в ВСУ - нардеп

19:15

Лунный календарь на 16 января: какие возможности ждут в этот день

19:06

Taurus могут разрушить Крымский мост: в Бундестаге требуют передать Киеву ракеты

18:57

"Взорвался": Буданов ответил, как потеря РФ А-50 и Ил-22 повлияет на фронт

18:40

РФ хочет отбить позиции на юге: Сырский рассказал об успешных контратаках ВСУ

18:39

Виталий Портников. Россия теряет самолетыВидеоблоги

18:39

В Украине изменится погода и налетит шторм: какая опасность ждет украинцев

Реклама
18:36

Только люди с высоким IQ найдут ошибку на картинке: чрезвычайно сложная загадка

18:21

Как выбить российские установки С-300?мнение

18:00

Для одних - панацея, для других - запретный плод: чем полезна квашеная капуста

17:59

РФ "выкололи глаза": сбитый А-50 наводил ракеты на цели в Украине – Силы обороны

17:59

350 "Шахедов": военная разведка раскрыла производство дронов в России

17:35

Новое наступление на 5 направлениях: полковник ВСУ предупредил о планах врага

17:32

Музыкант популярной украинской рок-группы воюет на стороне оккупантов

17:31

Вернулся в Украину и встал на ее защиту: на фронте погиб воин с Черниговщины

17:25

"2 жирные цели за один раз": в Воздушных силах рассказали важные детали сбития самолетов

17:20

Оккупанты накапливают большие резервы в Донецке: готовятся к новому наступлению на Авдеевку

17:10

Favbet Foundation передал десантникам ВСУ очередной пикап Nissan Navara

16:46

Стотысячный кулак для захвата города-миллионника: Свитан об угрозе нового штурма РФВидео

16:45

В Польше призывают готовиться к новой волне беженцев из Украины

16:27

Нужен только контейнер: простой лайфхак убережет от почернения бананов до 15 дней

16:26

Обратите внимание перед приготовлением: почему яичные желтки имеют разный цвет

16:18

Начнется полоса с бедами: что нельзя брать в руки 16 января

16:14

Новая война уже через 5 лет: Великобритания отправляет 20 тысяч солдат в Европу

15:57

"Унижает меня, как человека": Мурат Налчаджиоглу высказался про развод с Реус

15:52

А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые: СМИ раскрыли детали

15:43

"НАТО готовится к войне с Россией": в Альянсе сделали заявление о статье Bild

Реклама
15:39

Почему нельзя носить телефон в кармане: доктор Юрий Габорец дал неожиданный ответВидео

15:11

Уничтожение самолетов РФ над Азовским морем: появились первые фото подбитого Ил-22

15:07

Зеленский прилетел в Швейцарию: президент раскрыл планы поездки

14:57

Лукашенко отправил в Россию своих военных: чем оккупанты "научат" белорусов

14:55

Усилят наступление на пяти направлениях: эксперт раскрыл план Кремля перед выборами ПутинаВидео

14:50

"Достали на грани": ВСУ могли сбить А-50 над Азовом "блуждающим ЗРК" – эксперт

14:48

Крупная цель: что случилось с самолетом А-50, который уничтожили ВСУ, и сколько "тарелок" еще осталось

14:06

Могут начать штурм 2 городов: полковник ВСУ назвал направление нового удара России

13:49

Харчишин в "ЖВЛ представляет" откровенно рассказал о сыне-военном и потере домаВидео

13:35

Танковые полки идут на штурм: РФ выбрала новую цель – в ВСУ назвали направление

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять