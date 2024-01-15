Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

Ведомство хочет сделать более эффективным рекрутинг в ряды Вооруженных сил.

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В Украине могут начать отправлять на войну через центры занятости / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине могут начать отправлять на войну через центры занятости. Такую инициативу рассматривают в рамках усовершенствования системы рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве утверждают, что размещение вакансий, которые воинские части оставляют на известных платформах для поиска работы, поможет сделать рекрутинг более эффективным.

"Мы продолжаем развивать проект рекрутинга в Силы обороны Украины. За два месяца его реализации имеем более 40 тысяч отзывов от граждан на вакансии, которые предлагаются на четырех партнерских платформах", - говорится в сообщении. видео дня

Эти вакансии планируют предлагать в каждом регионе Украины. В первую очередь это касается небоевых специальностей, которые обеспечивают полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальностям под заказ Cил обороны Украины.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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