"Из них выйдут только строительная бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании

Главное:
- Нардепы предлагают расформировать органы ТЦК и СП
- В ТЦК заявляют, что из сотрудников невозможно создать боевые бригады
- Распоряжение о расформировании ТЦК не поступало
Народные депутаты начали обсуждать необходимость расформировать органы ТЦК и СП, а сотрудников отправить на фронт. В то же время в Полтавском ТЦК и СП резко отреагировали на такое предложение и заявили, что отправить военных, которые являются сотрудниками военкоматов невозможно.
Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга отметил, что из военнослужащих, работающих в ТЦК можно создать только "строительные бригады".
"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно ... Из них можно создать только какие-то строительные бригады условно говоря ... Из работников непосредственно ни одной бригады создано не может быть", - сказал Истомин.
Он также акцентировал на том, что никаких распоряжений на расформирование ТЦК пока не поступало.
Мобилизация в Украине - новости по теме
Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.
Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.
Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.
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