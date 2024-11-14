"Из них выйдут только строительная бригады": в ТЦК удивили заявлением о расформировании

В ТЦК отмечают, что сотрудники не могут быть отправлены на фронт.

https://glavred.info/ukraine/iz-nih-vyydut-tolko-stroitelnaya-brigady-v-tck-udivili-zayavleniem-o-rasformirovanii-10614131.html Ссылка скопирована

Из сотрудников ТЦК можно создать лишь строительные бригады / Коллаж: Главред, фото: Полтавская ОГА, УНИАН

Главное:

Нардепы предлагают расформировать органы ТЦК и СП

В ТЦК заявляют, что из сотрудников невозможно создать боевые бригады

Распоряжение о расформировании ТЦК не поступало

Народные депутаты начали обсуждать необходимость расформировать органы ТЦК и СП, а сотрудников отправить на фронт. В то же время в Полтавском ТЦК и СП резко отреагировали на такое предложение и заявили, что отправить военных, которые являются сотрудниками военкоматов невозможно.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин во время брифинга отметил, что из военнослужащих, работающих в ТЦК можно создать только "строительные бригады".

видео дня

"Из работников ТЦК ни одной бригады создать невозможно ... Из них можно создать только какие-то строительные бригады условно говоря ... Из работников непосредственно ни одной бригады создано не может быть", - сказал Истомин.

Он также акцентировал на том, что никаких распоряжений на расформирование ТЦК пока не поступало.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.

Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред