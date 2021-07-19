Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики-испытатели: за два года – минус 140 человек

Из Военно-воздушных сил ВСУ массово увольняются летчики-испытатели / УНИАН

Из Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово увольняются летчики-испытатели. Как заявил представитель командования ВВС ВСУ Олег Гаврилко, за 2019-2020 годы уволилось около 140 летчиков-испытателей, а в 2021-м планируют уволиться еще около 40.

В комментари "Радио Свобода" Гаврилко отметил, что командование частично объясняет сложившуюся тенденцию внутренней конкуренцией с МВД из-за заработной платы.

По его словам, в Министерстве обороны планируют повысить летчикам зарплату – этот вопрос уже рассмотрели в Генштабе, но на данный момент позитивного решения нет.

Кроме того, приблизительно 70% рабочего времени летчики тратят на работу с документами.

"Очень много письменной работы, которая не нужна. Летчик в среднем имеет налет 40-50 часов в год", – признался один из офицеров 831-й бригады тактической авиации (Миргород Полтавской области).

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По его словам, рост в этом направлении есть, но при сравнении с другими странами и государствами-членами НАТО, где летчики летают намного больше, "это смешные цифры".

Как пишет DW, согласно нормативам НАТО, у летчика должен быть не менее 180 часов налета в год, из которых 40 можно набрать на авиатренажере.

Читайте такжеКорвет, боевые катера и беспилотники: Зеленский анонсировал перевооружение ВСУРанее сообщалось об избиениях в ВСУ. В Одессе 21-летний солдат рассказал о том, что систематически подвергается оскорблениям и издевательствам со стороны сослуживцев.

В обращении, опубликованном на YouTube, военнослужащий 32-го полка сообщил о том, что сослуживцы издеваются над ним, вымогают деньги и бьют.

Он также подчеркнул, что в неуставных отношениях принимает участие также и его командир. При этом он показал фото своей руки с гематомами от истязаний.