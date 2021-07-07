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Избиения в ВСУ: солдат рассказал об издевательствах сослуживцев и командира

7 июля 2021, 17:59
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Военнослужащий показал фото своей руки с гематомами от истязаний.

Кирилл Бурда / Скриншот

В Одессе 21-летний солдат рассказал о том, что систематически подвергается оскорблениям и издевательствам со стороны сослуживцев.

В обращении, опубликованном на YouTube военнослужащий 32-го полка сообщил о том, что сослуживцы издеваются над ним, вымогают деньги и бьют.

Он также подчеркнул, что в неуставных отношениях принимает участие также и его командир. При этом он показал фото своей руки с гематомами от истязаний.

"Меня зовут Бурда Кирилл Валерьевич. С недавних пор в моей жизни возникла большая проблема по службе, и не только. Сослуживцы начали вымогать у меня деньги, документы на жилье, в том числе командир подразделения, в котором я служу. Я обращался с этим всем в прокуратуру в Одессе. Я поехал на полигон — там меня начали гнобить, угнетать, требовать деньги", - рассказал солдат.

Как рассказали Фактам в военной прокуратуре, подтвержден факт "неуставных взаимоотношений" в указанном воинском подразделении.

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Сообщается, что "усматриваются также другие правонарушения и по этим фактам уже начаты два уголовных производства".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области, в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, 25 августа, в воскресенье, произошла страшная трагедия: морской пехотинец, находящийся на срочной службе, застрелил сослуживца.

ВСУ дедовщина новости Одессы
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