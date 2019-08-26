Дедовщина: в Одесской области матрос убил из автомата Калашникова сослуживца

Морпех застрелил сослуживца в Одесской области / Facebook.com

В селе Дачное Беляевского района Одесской области, в пункте постоянной дислокации 35-й отдельной бригады морской пехоты, 25 августа, в воскресенье, произошла страшная трагедия.

По информации, в 11: 30 морской пехотинец, находящийся на срочной службе, застрелил сослуживца.

"Матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте", — передает Думская.

Уже известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

По факту убийства открыто уголовное производство. Сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.

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