Избили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчину

Полиция нашла подозреваемых в убийстве / УНИАН

В Сумской области в городе Конотоп 16-летний и 17-летний парни до смерти избили 44-летнего мужчину.

Как сообщили в Нацполиции Сумской области, инцидент произошел 23 августа.

"В 5:00 посреди улицы обнаружили труп 44-летнего мужчины. Правоохранители установили, что мужчину избили, от чего он умер", - говорится в сообщении.

Во вторник, 24 августа, правоохранители установили подозреваемых в смертельном избиении мужчины. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления.

Известно, что между молодыми людьми и погибшим произошел словесный конфликт во время которого подростки жестоко избили мужчину и бросили на улице умирать.

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Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.