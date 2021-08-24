УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Избили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчину

24 августа 2021, 20:14

23 августа среди ночи обнаружили труп 44-летнего мужчины.

Национальная полиция
Полиция нашла подозреваемых в убийстве / УНИАН

В Сумской области в городе Конотоп 16-летний и 17-летний парни до смерти избили 44-летнего мужчину.

Как сообщили в Нацполиции Сумской области, инцидент произошел 23 августа.

"В 5:00 посреди улицы обнаружили труп 44-летнего мужчины. Правоохранители установили, что мужчину избили, от чего он умер", - говорится в сообщении.

Во вторник, 24 августа, правоохранители установили подозреваемых в смертельном избиении мужчины. Ими оказались 16-летний и 17-летний, ранее судимые за имущественные преступления.

Известно, что между молодыми людьми и погибшим произошел словесный конфликт во время которого подростки жестоко избили мужчину и бросили на улице умирать.

Реклама

Подозреваемых задержали. Им инкриминируют ч.2 ст. 121 "Умышленное тяжкое телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который отрубил жене голову

Читайте такжеНа Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

viber
убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Избили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчину». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Увеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во снеУвеличивает риск внезапной смерти: врачи указали на признак во сне 30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую Избила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоровИзбила россиянку в ринге: 13-летняя украинка стала чемпионкой Европы среди юниоров Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляциюПарад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию В Украине резко изменится погода и налетит похолоданиеВ Украине резко изменится погода и налетит похолодание

Последние новости

21:05

Россия обвинила Украину и завела дело из-за водной блокады Крыма

21:00

Яркое шоу независимости мнение

20:40

Порошенко после нападения резко обратился к Зеленскому и заговорил о "зеленых соплях" Видео

20:14

Избили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчину Видео

20:04

Пригласили "своих": олимпийская легенда Украины возмутилась из-за празднования Дня независимости Видео

Реклама
19:43

Обмен пленными и встреча в нормандском формате: ТКГ соберется на срочное заседание Видео

19:41

В РФ нагло ответили на предложение Зеленского насчет Крымской платформы и пригрозили участникам Видео

19:15

Похищение украинского самолета в Кабуле: появились подробности скандала

19:05

Приметы на 25 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

18:59

Увильнул от яйца, но не увернулся от зеленки: появились детали нападения на Порошенко Видео

18:26

В Киеве вандал облил краской себя и флагшток под КГГА Видео

18:19

"Борется": Ющенко рассказал о состоянии здоровья Кравчука Видео

18:12

Вышел полноценный трейлер фильма Человек паук: нет пути домой Видео

17:53

Порошенко облили зеленкой в центре Киева, нападавшего задержали Видео

17:49

Опасная погода: в Украину несется ураган и похолодание Видео

17:28

DC comics сделают Супермена геем в новых выпусках комиксов

17:12

Отказавшаяся от гражданства Оксана Баюл выдвинула обвинения Украине и завернулась в флаг США Видео

16:57

Лавров взбеленился из-за Крымской платформы: заявил о "неонацистах" и "русофобии" в Киеве Видео

16:41

Меню на Ореховый Спас 2021: изумительные рецепты Видео

16:32

Участники Марша защитников на Крещатике спели матерный хит про Путина Видео

Реклама
16:20

Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

16:07

Ани Лорак поздравила Украину с Днем независимости после участия в Новой волне в Сочи

16:00

Гороскоп на 25 августа для всех знаков Зодиака: разочарование, интриги и риск аварий Видео

15:58

Украина готова к нормандской встрече: Кулеба обратился к РФ Видео

15:55

Парад на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

15:40

Дима Монатик отреагировал на получение звания Заслуженный артист Украины Видео

15:28

Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции Видео

15:18

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости Видео

15:14

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины Видео

14:56

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

14:38

"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

14:24

Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения Видео

13:53

Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем Видео

13:48

Отдавшие жизнь за независимость Видео

13:46

Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

13:25

В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

13:09

За годы независимости из Украины выехали около 10 млн заробитчан - СМИ

13:03

Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

12:39

В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле Видео

12:29

В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель Видео

Реклама
12:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

11:53

Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича Фото Видео

11:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

11:46

Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

11:40

"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

11:35

Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

11:02

46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе мнение

10:39

"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Фото Видео

10:37

В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса Видео

09:55

Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять