Избили и закопали заживо: в Полтавской области мужчины пытали женщину из-за подозрения в краже собаки

На Полтавщине мужчины пытали женщину, обвинив ее в краже собаки / ua.depositphotos.com

В поселке Марьяновка в Полтавской области трое мужчин жестоко пытали женщину, обвинив ее в том, что она якобы похитила их немецкую овчарку.

Событие произошло в марте 2020 года, теперь суд вынес приговор по этому делу, пишет "Полтавская волна".

Мужчины вечером отправились домой к односельчанке, захватив с собой деревянную палку и баллончик со слезоточивым газом. Они забрызгали ей глаза из баллончика, а потом начали бить.

"После этого потерпевшую головой погружали в кастрюлю с водой, пока она не начала задыхаться. На этом страдания женщины не закончились – мужчины заставили выйти ее на улицу и идти на кладбище", – пишет издание.

Мужчины приказали своей жертве копать себе яму на кладбище, после этого заставили ее туда залезть и засыпали землей. Женщина вылезла из "могилы" только тогда, когда вокруг стало тихо – она думала, что ее палачи уже ушли. Однако они ждали ее в ста метрах, и снова начали бить кулаками, ногами и палкой.

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Читайте такжеПришли за зарплатой, а пошли с разбитой головой: на Черкасщине бизнеследи избила девушку вазойМужчины оставили односельчанку только тогда, когда она уже не реагировала на побои. Женщина проснулась на следующий день у себя дома. Когда ее там в таком состоянии нашли сестра с семьей, они вызвали скорую помощь и полицию.

Мужчины же своей вины не признают и говорят, что женщину не били.

Суд, руководствуясь имеющимися доказательствами, признал всех троих мужчин виновными в пытках и отправил их за решетку на восемь, шесть и пять лет соответственно.

Напомним, в Житомирской области подростки пытали несколько часов и бросили умирать 17-летнюю подругу. Подростки били девушку кирпичом и заливали водкой.

Также ранее в Днепропетровской области бандиты в балаклавах напали на дом фермера. Сначала пытали 67-летнего мужчину, чтобы тот отдал им деньги, а в соседней комнате душили его жену. Впоследствии фермера убили, а сейф открыли с помощью лома.

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