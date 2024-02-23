Изнурительные бои и высадка десанта: ВСУ про адскую стадию оборонительной операции

Защитники Украины обороняют страну в нечеловеческих условиях тяжелейших боев.

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ВСУ про адскую стадию оборонительной операции / коллаж: Главред, фото: 53ОМБ, скриншот

Российские захватчики применяют все виды оружия, которые только возможны на двух самых горячих точках фронта. Об этом рассказал спикер ОСГВ "Тарвия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона.

Согласно его словам, Вооруженные силы Российской Федерации хотели достичь целей и результатов к дате 23 февраля, ведь в их стране в этот день праздник. Спикер рассказал, что всего за сутки оккупанты в зоне ответственности "Таврии" совершили 61 атаку и 43 боевых столкновения, произошли они на Марьинском и Авдеевском направлении.

Дмитрий Лиховий сообщил, что россияне применяют на этих направлениях малые штурмове группы с небольшим количеством бронетехники, которая помогает им высаживать наземный десант. Однако, Силам обороны Украины удается его уничтожать.

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По словам Лиховия, Марьинское и Авдеевское направление сейчас - это линия фронта, где происходит самая горячая стадия оборонной операции. Однако, украинские защитники смогли возобновить несколько позиций за предыдущие два дня.

Помимо прочего, на этом направлении получается брать в плен десятки оккупантов по причине близкого боя.

К тому же, по словам Лиховия, в районе села Победа Донецкой области ситуация очень динамичная, за сутки оккупанты атаковали украинские позиции 43 раза.

"Это очень много, как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, которое у них там называется Днем советской армии или что-то такое", - думает военный.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ближайшее время будут концентрироваться на нескольких участках фронта. Стране-агрессору России не хватает ресурсов, чтобы активизироваться на всех направлениях. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает ТСН.uа.

Также, российские оккупанты не смогут проломить нашу оборону, но у Украины сейчас недостаточно ресурсов, чтобы осуществлять успешные наступления. Сейчас основной задачей украинских военных является держать оборону, отражать атаки и утилизировать российских захватчиков.

К тому же, на Лимано-Купянском направлении продолжаются тяжелые бои с превосходящими силами противника, рассказал начальник пресс-службы ОСГВ "Хортица" капитан Илья Евлаш. Украинским воинам очень нужно сейчас увеличение поставок боеприпасов для уничтожения врага.

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