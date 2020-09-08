Израиль отправит в Умань своих полицейских

Израиль направит в Умань своих полицейских / УНИАН

Израиль решил направить своих полицейских в Украину во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По словам чиновника, израильские полицейские будут оказывать помощь украинским правоохранителям во время празднования Рош га-Шана.

"Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", - написал Енин.

Отметим, Рош га-Шана - еврейский новый год, который будут праздновать паломники с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Напомним, Кабинет министров Украины с 28 августа закрыл въезд на территорию страны для иностранцев из-за эпидемии COVID-19. Таким образом, хасиды не смогут попасть в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана.