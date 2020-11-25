Кабмин восстановил "пакет малыша"

Кабмин возобновил пакет малыша

Сегодня правительство приняло постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу этой помощи приостановили из-за решения Антимонопольного комитета.

Согласно с постановлением, детям, которые появились на свет с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения "пакет малыша".

В случае повреждения или недоукомплектования набора необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение месяца "пакета малыша" по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

"Пакет малыша" для новорожденных - о чем шла речь ранее: