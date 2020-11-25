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Кабмин восстановил "пакет малыша"

25 ноября 2020, 17:27

Материальную помощь на ребенка обязаны выдать в течении 30 дней после появления на свет малыша.

Кабмин возобновил пакет малыша

Сегодня правительство приняло постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу этой помощи приостановили из-за решения Антимонопольного комитета.

Согласно с постановлением, детям, которые появились на свет с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения "пакет малыша".

В случае повреждения или недоукомплектования набора необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.

А в случае недополучения в течение месяца "пакета малыша" по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.

"Пакет малыша" для новорожденных - о чем шла речь ранее:

  • Напомним, 30 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".
  • За документ в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.
  • Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
  • 29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.
  • 21 октября президент Владимир Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь
помощь Кабмин дети
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