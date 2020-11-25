Кабмин восстановил "пакет малыша"

Материальную помощь на ребенка обязаны выдать в течении 30 дней после появления на свет малыша.
Сегодня правительство приняло постановление об обеспечении ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша". Ранее выдачу этой помощи приостановили из-за решения Антимонопольного комитета.
Согласно с постановлением, детям, которые появились на свет с 24 октября 2020 года и до 1 июля 2021 года включительно, должен быть предоставлен в течение 30 дней с момента рождения "пакет малыша".
В случае повреждения или недоукомплектования набора необходимо в течение трех дней с момента получения помощи составить соответствующий акт и обратиться в местные структурные подразделения по вопросам социальной защиты.
А в случае недополучения в течение месяца "пакета малыша" по независящим от получателя причинам предусмотрена выплата денежной компенсации.
"Пакет малыша" для новорожденных - о чем шла речь ранее:
- Напомним, 30 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3006а "О внесении изменений в закон Украины" О государственной помощи семьям с детьми "относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи" пакет малыша".
- За документ в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.
- Документ, по словам авторов, призван вернуть "пакета малыша" натуральную форму - родителям в не более чем 30-дневный срок с момента рождения ребенка будет предоставляться набор товаров первой необходимости на безвозмездной основе.
- 29 июля Кабинет министров своим постановлением "бэби-боксы" и заменил их денежными выплатами в 5 тыс. Грн. Документ предусматривает, что гражданам, у которых родился ребенок, будет выдана социальная карта в "Приватбанке" со специальным режимом использования.
- 21 октября президент Владимир Зеленский восстановил "пакет малыша" - кто получит помощь