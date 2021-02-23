Кабмин временно назначил главу Госкосмоса: что о нем известно

До этого назначения Михеев пребывал на должности заместителя главы Госкосмоса.
Временным руководителем Государственного космического агентства (Госкосмоса) стал Владимир Михеев.
Распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя агентства издал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщается на сайте Кабмина.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", – отмечается в тексте распоряжения.
До этого назначения Михеев пребывал на должности заместителя главы Госкосмоса. А до прихода в агентство он работал в специальном конструкторском бюро Полисвит. Кроме того, среди мест его работы – работа в ГНПП Объединение Коммунар в Харькове.
Как сказано в его биографической справке на сайте ГКАУ, с 2013 года по октябрь 2015 года Михеев был заместителем главного конструктора этого объединения.
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