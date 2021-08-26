Кабмин взялся за улучшение условий проживания в общежитиях: что изменится для студентов

Студентам обещают улучшить условия проживания / Униан

Сейчас украинские вузы имеют проблемы с общежитиями, в частности, они в полуразрушенном состоянии или же студентам не хватает мест. Поэтому Кабинет Министров одобрил Концепцию программы восстановления и развития сети общежитий на 2022 – 2026 годы

Премьер-министр во время заседания правительства заявил, что в Украине существует проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. В качестве примеров приводятся практика поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек.

"Ситуация однозначно требует решения", – написал Шмыгаль в своем Telegram-канале и отметил, что в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно представить проект программы для дальнейшего утверждения и осуществления.

Что изменится в общежитиях

Депутат от Слуги народа Юлия Гришина написала, что в общежитиях сейчас нехватка мест, старый ремонт, неудобная мебель и отсутствуют комфортные условия для дистанционного обучения и тому подобное.

Поэтому она поддерживает решение правительства о Концепции развития сети общежитий на следующие 4 года.

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Юлия Гришина рассказала, что предлагает правительство в новой концепции:

постепенно расширять сеть общежитий – проводить реконструкцию старых и строить новые,

оснащать общежития удобствами для студентов: спортзалами, комнатами для обучения, прачечные,

планируется также увеличить количество общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности, внедрять энергосберегающие технологии и многое другое.

Напомним, что на днях в Сеть слили фото жутких условий жизни в общежитии НАУ в Киеве. Обстановка там, говорят, хуже, чем в тюрьме: умывальники без кранов, кровати без матрасов, а плита без ручек, которые включают конфорки. При этом в учебном заведении говорят, что эти фото уже неактуальны, мол, сейчас в общежитии все хорошо.