Кабинет министров Украины одобрил постановление, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин.

Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - Шмыгаль / коллаж фото УНИАН

Украинское правительство одобрило постановление, которое запрещает чиновникам на время украино-российской войны выезжать за границу, не имея на то уважительной причины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", – подчеркнул чиновник.

Шмигаль говорит, что такое постановление Кабмина пришлось принимать, поскольку многие чиновники "даже во время войны не поняли базовых вещей".

"Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента и теперь есть соответствующее постановление Кабинета Министров", – подытожил премьер.

Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд

Соцсети взорвались возмущением, когда в Сети появились фото и видео нардепа Николая Тищенко в Таиланде.

Впоследствии появилась информация о том, что Тищенко 27 января планировал провести в Бангкоке в гостинице Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия". Эту информацию подтвердили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.

При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вскоре заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.

Позднее спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщала - народный депутат Николай Тищенко исключен из ее состава.

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