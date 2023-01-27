Кабмин запретил на время войны чиновникам выезжать за границу без важной причины - Шмыгаль

Украинское правительство одобрило постановление, которое запрещает чиновникам на время украино-российской войны выезжать за границу, не имея на то уважительной причины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram.
"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет", – подчеркнул чиновник.
Шмигаль говорит, что такое постановление Кабмина пришлось принимать, поскольку многие чиновники "даже во время войны не поняли базовых вещей".
"Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента и теперь есть соответствующее постановление Кабинета Министров", – подытожил премьер.
Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд
Соцсети взорвались возмущением, когда в Сети появились фото и видео нардепа Николая Тищенко в Таиланде.
Впоследствии появилась информация о том, что Тищенко 27 января планировал провести в Бангкоке в гостинице Novotel встречу с представителями украинской общины для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия". Эту информацию подтвердили в пресс-службе посольства Украины в Таиланде.
При этом, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, народные депутаты и государственные служащие во время военного положения могут выезжать за пределы страны исключительно в служебные командировки.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук вскоре заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко в Таиланд.
Позднее спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщала - народный депутат Николай Тищенко исключен из ее состава.
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