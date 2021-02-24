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Кабмин значительно ужесточил правила перевозки детей в автомобилях

24 февраля 2021, 22:33
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Детские удерживающие системы должны быть установлены и использоваться согласно инструкции производителя.

Кабмин изменил правила перевозки детей в авто

В среду, 24 февраля, Кабинет министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении народного депутата Алексея Гончаренко сообщил в своем Telegram.

В частности, Кабмин оговорил необходимость соответствия автокресла весу и росту ребенка.

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С целью адаптации законодательства к актам Европейского Союза Кабмин заменил термин "специальные средства" на "детская удерживающая система".

Детская удерживающая система - устройство, способное удерживать ребенка в сидячем или наклонном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка путем ограничения подвижности его тела.

Детские удерживающие системы должны быть установлены и использоваться согласно инструкции производителя, характеристики удерживающей системы должны соответствовать весу и росту ребенка, дети должны находиться в удерживающих системах в пристегнутом положении.

Перевозка в транспорте детей, рост которых меньше 145 см, запрещена без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а также на заднем сидении мотоцикла или мопеда.

При этом исчезло требование о пристегивании детей младше 12 лет.

Как ранее сообщал Главред:

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