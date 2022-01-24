Как будет работать метро Киева в случае локдауна 2022 - ответ КГГА

Столичные власти не планируют полностью закрывать метрополитен / УНИАН

Если в Киеве объявят локдаун из-за эпидемии коронавируса, то метро в столице закрывать не планируют. При усилении ограничений будут введены спецпропуска на транспорт.

Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телканала Украина 24.

"Я абсолютно убежден, что мы не будем закрывать метрополитен наглухо, как это было в первый локдаун, мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово (по спецпропускам, - ред.)", - заявил он.

При этом Поворозник выразил надежду, что введение ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в Киеве. По словам чиновника, сейчас в столице прививки получили более 70% киевлян.

Как сообщал Главред, в Киеве утвердили порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками Карантин. Он предполагает возможность введения специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

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Специальные пропуски в Киеве могут ввести, если столица вернется в "красную" зону адаптивного карантина.

Как будут работать спецпропуски для проезда в транспорте

Специальные пропуски будут действовать на существующих транспортных или социальных (в случае с льготниками) картах. При этом работодатели должны зарегистрироваться на сайте системы Карантин, подать заявки с информацией о ФИО своих работников и номерах их транспортных или социальных карт.

Пополнение этих карт будет работать в обычном режиме.

Владельцам специальных пропусков будет запрещено передавать свои транспортные карты другим лицам.

Другие электронные билеты, которые не являются носителями спецпропусков, будут деактивированы на время действия "красной" зоны. Также не будут работать электронные билеты в виде QR-кодов, в том числе и на бумажном носителе.

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