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Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

31 декабря 2021, 08:29
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В ночь на 1 января продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта на два часа. Часть станций метро могут закрыть.

Киев, метро
31 декабря 2021 в Киеве закроют ряд станций метро / УНИАН

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Киеве возможно закрытие нескольких центральных станций метрополитена.

Как сообщает пресс-центр КГГА, таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров.

"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - говорится в сообщении.

Какие станции метро могут закрыть в Киеве 31 декабря 2021

  • Золотые ворота;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Крещатик;
  • Майдан Независимости.

Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022

В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

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Как сообщал Главред, в новогоднюю ночь цены на такси в Киеве взлетят на 25-50%, а самая дешевая поездка будет стоить 300 гривен. Причина повышения цен на такси - повышенный спрос.

Цена на такси будет зависеть от количества клиентов. Чем их меньше – тем дороже. Прогнозируется, что доехать на такси с левого берега в центр города будет стоить минимум 600 гривен. При этом на скидки в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.

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