Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022 - метро, автобусы, фуникулер

В ночь на 1 января продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта на два часа. Часть станций метро могут закрыть.
В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Киеве возможно закрытие нескольких центральных станций метрополитена.
Как сообщает пресс-центр КГГА, таким образом будут пытаться избежать скопления большого количества пассажиров.
"Для избежания скопления большого количества людей на платформах 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро", - говорится в сообщении.
Какие станции метро могут закрыть в Киеве 31 декабря 2021
- Золотые ворота;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Крещатик;
- Майдан Независимости.
Как будет работать транспорт в Киеве на Новый год 2022
В ночь с 31 декабря 2021 на 1 января 2022 будет продлена на два часа работа столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования. Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
Как сообщал Главред, в новогоднюю ночь цены на такси в Киеве взлетят на 25-50%, а самая дешевая поездка будет стоить 300 гривен. Причина повышения цен на такси - повышенный спрос.
Цена на такси будет зависеть от количества клиентов. Чем их меньше – тем дороже. Прогнозируется, что доехать на такси с левого берега в центр города будет стоить минимум 600 гривен. При этом на скидки в новогоднюю ночь рассчитывать не стоит.
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