В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в Украине

На новогоднем атрибуте, стоимостью 27 миллионов гривен, заметили ржавчину.
В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.
Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Типичный Киев.
В подписи к видео указано, что главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть.
Между тем, уже известно, что "убор" для новогодней красавицы в этом году дополнят новыми украшениями. Будет побольше и сама елка.
Но вместе с этим, традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Напомним, ранее сообщалось, что на Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку. Это случилось 1 ноября.
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Автор: Ульяна Виноградова