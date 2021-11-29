В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в Украине

Елка Киеву будт стоить 27 миллионов грн / УНИАН

В Киеве на Софийской площади в понедельник, 29 ноября, стартовала установка новогодней елки.

Соответствующее видео появилось в Телеграм-канале Типичный Киев.

В подписи к видео указано, что главный новогодний атрибут немного испортила ржавчина, однако публика надеется, что декор из игрушек поможет это скрыть.

Между тем, уже известно, что "убор" для новогодней красавицы в этом году дополнят новыми украшениями. Будет побольше и сама елка.

Но вместе с этим, традиционной ярмарки в текущем году не будет. То же самое касается и концерта на площади из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку. Это случилось 1 ноября.

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