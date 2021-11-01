Киев готовится к Новому году: как будет выглядеть главная елка страны

Елка на Демеевской / Телеграм

В Киеве в понедельник, 1 ноября, начали подготовку к грядущим новогодним праздникам.

В Телеграм-канале "Киев сейчас", появились фото первой новогодней красавицы 2022.

"На Демеевской начали устанавливать новогоднюю елку", - говорится в сообщении.

Предположительно, искусственную елку устанавливают возле фабрики "Рошен", где несколько лет подряд традиционно заливают большой каток.

Примечательно, что в этом году елка там появилась посреди желто0зеленой листвы.

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Между тем, по данным издания "Сегодня", в этом году главное новогоднее дерево страны будет искусственным, высотой 31 метр. Его украсят небольшими игрушками украинского производства - порядка 20 тысяч штук, 75% - красного цвета, 25% - золотистого.

Все аксессуары новогодней красавицы будут сделаны из пластика и размещены точечно, что будет предавать ощущение окутанности бисером. Также над елкой будет купол в виде звездного неба - гирлянд теплого цвета, площадью 70 метров.

Напомним, синоптики говорят, что в этом году зима будет затяжная и с переменной температурой. На Новый год снега не будет, но будет холодно.